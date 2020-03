Premierul Orban, noi măsuri importante în plină epidemie de coronavirus

Premierul Ludovic Corban a anunțat înăsprirea măsurilor pe care autoritățile le vor lua în perioada imediat următoare pentru a gestiona situația epidemie de coronavirus în România, prioritatea fiind „apararea vietii si sanatatii oamenilor”, informează Realitatea.net. Anuțul a fost făcut la finalul sedintei avute cu noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru. Printre măsurile anunțate se numără reducerea răspândirii virusului, creșeterea capacității de răspuns la noile cazuri de îmbolnăvire, pregătirea spitalelor pentru a-i primii pe noii pacienți cu COVID-19, prevenirea creșterii riscului de infectare a cadrelor medicale din sistem și urgentarea achiziționării de echipamente de protecție pentru toți cei implicați în lupta cu acest virus.

O prioritate absoluta ramane in continuare, potrivit lui Orban, personalul medical, astfel incat principalele masuri vor viza urgentarea achizitionării de echipamente de protectie care sa protejeze cadrele medicale si auxiliare din spitale, precum si pe reprezentantii DSP.

Orban și-a exprimat încrederea în Nelu Tătaru, aflat în prima sa zi la conducerea Ministerului Sănătății (MS). „Am incredere in capacitatea de a face fata provocarilor nemaiintalnite generate de pandemie. El vine din sistem, cunoaste fenomenul, are capacit sa ia cele mai bune decizii”, a afirmat Orban.

Premierul a facut o scurta referire la demisia din urma cu o zi a lui Victor Costache, precizand ca acesta a demisionat „din motive personale si profesionale”.

Legat de capacitatea de reactie a Romaniei de pana in prezent, Orban a spus ca numarul de cazuri raportate de tara noastra pana in prezent dovedesc ca „Romania a luat masuri extrem de serioase inca din primul moment”.

„Imediat dupa Anul nou chinezesc, cand sute de chinezi s-au intors in tara, nu a existat nicio imbolnavire. De asemenea, s-au intors peste 200 mii de rom din tari puternic afectate. Daca nu am fi luat masurile sevrere, raspandirea ar fi fost foarte mare”, a spus premierul Orban.

Potrivit acestuia, introducerea obligativitatii anchetelor epidemiologice, inchidere scolilor, protejare persoanelor in varsta sunt doar cateva dintre masurile care au facut ca numarul de cazuri de imbolnaviri din tara noastra sa fie foarte mic in raport cu alte tari.

Premierul Orban recunoaste insa ca Romania a suferit la capitolul capacitatii de diagnosticare, care a fost limitata la inceput. „Am extins incetul cu incetul (capacitatea de testare). Am introdus dispozitivul de testare graduala. Crestem capacitatea de testare. Proceduri exista. (…) Cei care au decedat aveau si alte afectiuni”, a spus premierul.

In spitalele manageri, cadre medicale, precaritatea mijloacelor de protejare au dus la infectiile din spitale. Procedurile exista. Triajul – masura ce trebuie sa determine boala. Daca are istorie calatorie internat, daca a intrat in contact cu pers , daca are simptome trebuie tratat ca un potential pacient.

Multe dintre proceduri nu au fost respectate

În plină epidemie de coronavirus România are un alt ministru al Sănătății. Fostul secretar de stat Nelu Tătaru se instalează, astăzi, la Ministerul Sănătății, după ce, miercuri, Victor Costache și-a depus demisia. Premierul Ludovic Orban i-a cerut noului ministru să convoace un colegiu al ministerului la care va participa şi el pentru a stabili noi măsuri pentru combaterea coronavirusului.

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, demisia lui Costache a venit după ce, miercuri seară, a avut o discuţie cu Ludovic Orban. Ar fi existat mai multe nemulţumiri ale premierului: echiparea necorespunzătoare a spitalelor, dar şi declaraţia lui Costache referitor la testarea tuturor bucureştenilor pentru coronavirus. Practic, Ludovic Orban i-ar fi cerut demisia.

Seara, Nelu Tătaru a fost prezent la prima şedinţă de Guvern. Ludovic Orban a anunţat că îl va însoţi la Ministerul Sănătăţii.

Ludovic Orban i-a cerut noului ministru să nu se mai repete situaţia din Suceava. Și să se renunţe la poveştile privind testarea din ușă în ușă.