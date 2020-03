Iohannis trage un nou semnal de alarmă: Ne așteptăm la o creștere a numărului bolnavilor de coronavirus!

Presedintele Klaus Iohannis a facut un nou apel la mobilizare si la responsabilizare. Lucrurile vor fi mai grave, a atras atentia Iohannis, sambata, prezent la spitalul militar ROL 2, informează Realitatea.net.

„Imediat ce se va termina criza care din pacate va mai dura vom face o evaluare la sange a sistemului spitalicesc din Romania. Suntem pregatiti acum, dar in continuare vom lua masurile pentru a fi si mai bine pregatiti. Oricat de bine pregatire ar fi autoritatile, e foarte important sa evitati contactul cu alti oameni, evitati cu orice pret sa va intalniti intr-un loc inchis cu mai multi oameni. Cel mai important lucru este sa ne spalam foarte des pe maini. E o perioada foarte grea, din pacate, lucrurile in continuare vor fi mai grave. Ne asteptam la o crestere a numarului bolnavilor, dar vedem ca si statul se pregateste din ce in ce mai bine. Impreuna vom trece prin aceasta criza”, a spus presedintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au ajuns, astazi, la noul spital de campanie construit de Armată , în Otopeni, la Ana Aslan. Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani cand Armata ridică un spital pentru a suplini necesarul de paturi în spitale. Autoritățile se așteaptă ca numărul romanilor infectați cu Covid -19 să crească, în următoarea perioadă.

