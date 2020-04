Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România lansează proiectul DigiL@b – Laboratorul digital

Proiectul „DigiL@b – Laboratorul digital” este implementat în perioada ianuarie 2020 – iulie 2021 de către Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania și are în vedere îmbunătățirea competentelor digitale ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 360 de angajați vor dobândi competențe digitale si cel putin 36 de IMM-uri vor fi ajutate sa introduca programe de invatare la locul de munca pentru angajatii proprii.

Programul de formare, dezvoltat in colaborare cu Google Atelierul Digital, reprezinta o oportunitate pentru angajati, care vor putea invata despre ce inseamna un profil virtual, SEO, Google Ads, cum pot folosi Youtube-ul in avantajul lor, despre importanta unei pagini de contact pe propriul website sau cum sa isi facaun formular de feedback online.

Cele 360 de persoane asteptate sa acceseze acest program vor avea la dispozitie o aplicatie mobila care va constitui suportul procesului de formare si va avea integrata partea practica a cursului (continut digital multimedia).

Cei interesati pot participa la evenimentele Tech Day, organizate in fiecare dintre cele trei regiuni, unde pot afla secretele prezentei digitale si importanta acesteia pentru dezvoltarea unei afaceri de la Ambasadorii Digitalizarii, antreprenori sau experti in domeniul IT. In cadrul evenimentelor se vor organiza si expozitii de specialitate, cu prezentari de aplicatii si inovatii in domeniul tehnologiei si internetului.

Implementarea proiectului va conduce la cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea în sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste domenii/specializari inteligente privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.

Proiectul DigiLab – Laboratorul Digital este finantat in cadrul Programului Operațtonal Capital Uman 2014-2020.