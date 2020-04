Noi acuzații la adresa Chinei: „Noul coronavirus a existat la Wuhan încă din decembrie, dar autoritățile locale au ascuns asta!”

Tot mai mulți jurnaliști din lume susțin că noul coronavirus a existat la Wuhan, în China, încă din luna decembrie a anului 2019, însă autoritățile locale au ascuns asta. Între timp, COVID-19 s-a extins în toate colțurile planetei, afectând peste 1,6 milioane de oameni, până pe 10 aprilie.

Jorge Batista, medicul clubului argentinian Boca Juniors, e de acord cu investigația NBC News care susține că sistemul medical din Wuhan era în prag de colaps cu multe luni înainte ca autoritățile să anunțe Organizația Mondială a Sănătății (OMS) de existența Sars-Cov-2.

Potrivit americanilor, spitalele din Wuhan au cedat în noiembrie 2019, în timp ce oficialii de la Beijing au informat OMS de existența noului coronavirus pe 31 decembrie, susținând totodată că au situația sub control.

Medicul sud-american a explicat că el însuși a fost în China la începutul lui decembrie 2019, în orașul Shanghai. ”M-am întors pe 12 decembrie, am avut febră 37,6, mă durea gâtul ca niciodată și am făcut conjunctivită. Am pus asta pe seama stresului și am luat Ibuprofen.

Cum starea mea nu s-a îmbunătățit timp de o săptămână, am decis să iau amoxicilină 14 zile, o pastilă la 12 ore. Și m-am vindecat. Este posibil să fi avut coronavirus”, a scris Batista pe contul său de Instagram.