Iohannis, un nou mesaj către români în plină pandemie de coronavirus

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a afirmat, astazi, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, ca ne aflam pe un tren ascendent privind infectarile cu noul coronavirus, fapt pentru care nu este momentul sa ne gandim la o politica de relaxare a masurilor de restrictie. Din contra, avertizeaza seful statului, trebuie sa respectam „cu sfintenie” masurile de igiena si izolare, informează Realitatea.net.

„Din pacate am depasit astazi numarul de 10.000 de persoane infectate cu COVID-19 si avem o crestere semnificativa a cazurilor confirmate in ultimele 24 de ore, aproape 400 de cazuri noi. Aceste date ne arata ca suntem inca pe un tren ascendent al epidemiei si trebuie sa continuam sa respectam cu strictete, cu sfintenie chair as spune, masurile de igiena si de distantare sociala. Nu ne putem permite sa slabim deloc vigilenta pentru ca nu ne aflam inca in etapa in care putem vorbi de o plafonare a curbei infectiei in tara noastra”, a spus Iohannis, subliniind ca majoritatea statelor se afla inca in primele faze ale epidemiei, iar in tarile care au fost afectate mai devreme se observa o reaparitiei a cazurilor de infectare cu COVID-19.

Mai mult, seful statului a precizat ca exista dovezi medicale care arata ca epidemia sa se poata reactiva chiar si in acele zone unde parea a fi tinuta sub control.

Potrivit lui Iohannis, eforturile fiecarui stat in parte trebuie dublate de un efort comun la nivelul Uniunii Europene. De altfel, acesta va fi si mesajul pe care il va sustine in cadrul videoconferintei de astazi, de la ora 16:00, cu membrii Consiliului European.

In context, el a vorbit despre o foaie comuna de parcurs privind relansarea economica ce va fi pusa in discutie in cadrul videoconferintei de astazi. Mai exact, este vorba despre un document ce defineste un set de principii ce vor sta la baza viitorului plan de relansare economica si care cuprinde directiile de actiunie pentru perioada imediat urmatoare.

„Avem nevoie de o astfel de foaie de parcurs, iar Romania sustine aceasta initiativa”, a mai spus Iohannis, mentionand ca un astfel de document este, de asemenea, necesar pentru asigurarea autonomie strategice a UE. „Ma refer aici la sectoare vitale, cum este sanatatea. Criza actuala ne-a arata cat de important este un sistem de sanatate solid. (…) Acesta va fi un element estential in construirea autonomiei noastre strategice”, a afirmat presedintele.

In context, Iohannis a subliniat necesitatea unui program masiv de investitii, fapt pentru acre si a afirmat ca va cere Consiliului European un fond de redresare economica: „Un obiectiv al planului de redresare economica este un program masiv de investitii axat pe consoliderea industriilor esentiale si a industriilor si serviciilor puternic afectate. In actuala situatie este nevoie de o finantare substantiala pentru combatera efectelor acestei crize. Voi cere formarea unui fond de redresare economica de care sa poate beneficia toate statele membre, ca un instrument suplimentar fata de masurile de sprijin actuale, ce trebuie sa fie complementar finantarii din viitorul buget al UE pentru perioada 2021-2022. (…) Voi sustine ferm si politicile clasice, de coeziune si agricultura, care nu-si pierd relevanta”.

Seful statului a tinut, insa, sa sublinieze ca, prin masuri luate la nivel european, a fost deja mobilizata pentru Romania suma de 1,5 miliarde de euro, din fonduri europene, bani destinati luptei cu epidemia de COVID-19. Dintre acesti bani, 750 milioane euro fonduri sunt pentru sustinere IMM-urilor afectate de criza, 350 milioane euro pentru achizitia de echipamente medicale, 300 milioane euro pentru sustinere somaj tehnic, 120 milioane stimulente de risc pentru cadrele medicale si 30 milioane de euro pentru sustinerea asistentilor sociali.

„Acestea sume sunt disponibile acum si vor fi folosite de guvernul Orban”, a aratat Iohannis.

La finalul declaratiei sustinute, presedintele a reiterat: „Cea mai buna cale pentru limitare efectelor crizei generate de pandemia de coronavirus are la baza un efort comun. Solidaritatea si efortul comun sunt indispensabile”.

Mai mult, Iohannis a avertizat ca virusul nu tine cont de granite, fapt pentru care statele membre UE vor trebui sa aiba „maturitatea sa trecem peste barierele artificiale pentru a trece impreuna peste aceste momente extrem de dificile”.