Test negativ: Viorel Cataramă nu s-a infectat cu COVID-19!

Ca urmare a solicitarilor media repetate si cu acordul pacientului, OK Medical este in masura sa comunice public urmatoarele:

In cursul zilei de 14.05.2020, ora 11:30, OK Medical a prelevat probe de la domiciliul pacientului Viorel Catarama in vederea testarii RT-PCR si anticorpi IgG si IgM SARS COV2.

In data de 14.05.2020, 12:15, rezultatul testului rapid anticorpi IgG si IgM a inregistrat o valoare negativa. Acest rezultat indica absenta anticorpilor SAR COV2, ceea ce inseamna ca pacientul nu este purtator al virusului sau se afla in perioada de incubatie (5-10 zile de la infectare).

Rezultatul testului RT-PCR, a fost validat la data de 14.05.2020, ora 19:40, indicand o valoare negativa, ceea ce releva faptul ca pacientul NU a fost purtator al virusului SARS COV2 la momentul recoltarii probelor biologice.

La solicitarea pacientului, sambata, 16.05.2020, va avea loc o noua recoltare de probe biologice in vederea repetarii testarii RT PCR.