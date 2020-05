Haideți să o salvăm pe Ana Maria Popescu. O donație cât de mică îi poate salva viața!

Campania a început în data de: 23.05.2020

Nume: Popescu

Prenume: Ana Maria

Vârsta: 13 ani

Suma necesara: 10500 de euro (tratament necesar pentru 1 an)

Diagnostic: Vasculita sistemica(Arterita Takayasu)

Povestea unei luptatoare

Am 13 ani si imi place foarte mult sa invat, dar din pacate imi impart timpul intre scoala si spital.Totul a inceput in data de 20 iulie 2013 cand am facut convulsii fara febra, parintii mei au chemat ambulanta care m-a dus la Spitalul Judetean Slatina. Cand am ajuns, am facut din nou o repriza de convulsii. Dupa ce m-au stabilizat ,medicii mi-au facut un tomograf la care au vazut ca am meningita, mi-au facut mai multe punctii in coloana dupa care m-au trimis la Craiova cu diagnosticul de abcese cerebrale.

Am stat la spitalul din Craiova la terapie intensiva trei zile in stare de inconștiență unde imi administrau antibiotice. Dupa nenumarate insistente ale parintilor mei ,medicii de la Craiova m-au transferat la spitalul pentru copii M.S. Curie din Bucuresti. Acolo mi s-a mai facut un tomograf la care s-a constatat ca nu aveam abcese cerebrale ci accidente vasculare pe vase mici. Tensiunea mea era 26. La acel tomograf s-a mai vazut ca un rinichi nu imi functiona. Medicii mi-au facut o schema de tratament ca sa ma stabilizeze, aceasta schema constand in nenumarate perfuzii si pastilute.

Dupa trei saptamani de stat in spital am facut si un RMN la care s-a vazut clar ceea ce aveam adica accidentele vasculare pe care le facusem si rinichiul nefunctional. Pe data de 12 august s-a decis scoaterea rinichiului. Dupa aceasta interventie tensiunile mele s-au mai reglat dar tot luam tratament cu:Enap, Norvasc, Egilok si Prednison plus perfuziile pe care le mai faceau,din fericire se mai rarisera.

In septembrie m-am externat din spital continuand tratamentul acasa si mergand la control lunar. In noiembrie 2014 mi-au aparut doi noduli sub brat. Am mers din nou la spital si acolo m-a internat pe sectia de oncologie. Dupa cateva zile s-a decis sa mi se faca biopsie si la acea analiza a iesit ca am TBC ganglionar.

Dupa punerea diagnosticului de TBC ganglionar am fost internata la Institutul National de Pneumofiziologie „Marius Nasta” Bucuresti unde am stat internata trei saptamani pentru a urma tratament de specialitate, dupa care m-am externat urmand tratamentul acasa inca un an si mergand lunar la control. In noiembrie 2015 mergand la controlul de rutina la spitalul de copii M. S. Curie in baza analizelor s-a decis ca trebuie sa fiu transferata la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului”Alessandrescu Rusescu”.

Odata ajunsa acolo medicii au decis ca am nevoie de un RMN dupa care o aortografie pentru a pune sigur diagnosticul. Am facut acea analiza si mi s-a pus diagnosticul de Vasculita sistemica(Arterita Takayasu). De atunci continui sa merg la acest spital.

Din luna aprilie 2017 fac tratament cu:Etanercept, Methotrexate, Azitromicina, Aspenter si celelalte pastile pe care nu le-am intrerupt deloc doar mi s-au mai redus dozele. Injectiile cu Etanercept le fac de doua ori pe saptamana si ma ajuta ca vasele mele de sange sa nu se mai ingroase si boala sa nu mai evolueze. Deoarece acest tratament costa foarte mult, 1000 RON pe saptamana, mult peste puterile parintilor mei ,apelez la dumneavoastra pentru a ma ajuta. Stiu ca aceste injectii se dau gratuit pentru alte boli, insa pentru mine nu, am facut in acest sens mai multe sesizari la Ministerul Sanatatii, dar in zadar. Voi urma acest tratament multi ani de acum in colo, altfel viata mea va fi pusa in pericol. Va multumesc!

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați numele de familie (Popescu) al copilului pentru care faceți donatia!