Iohannis pune, din nou, tunurile pe PSD

Guvernul va veni cu o inițiativă legislativă pentru a repara Legile Justiției. Anunțul a fost făcut, astăzi, de președintele Klaus Iohannis, la finalul discuției pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni, informează Realitatea.net.

„Am urmarit ca, in spatiul public, a inceput o discutie ciudata, in PSD si intre PSD si satelitii PSD au inceput sa-si plateasca polite. Au fost dezvaluiri din perioada cand PSD a atacat violent justitia. Din fericire, am reusit sa oprim o parte din aceste atacuri. Am reusit sa duc legile la CCR, Parlamentul a reusit sa opreasca o parte din modificari, dar cert e ca cel mai important pas a fost facut de romani. Acum un an, cand am chemat romanii la referendumul pentru justitie, au spus stop acestei proceduri de macelarire a Legilor Justitiei. PSD a incercat sa puna piciorul pe justitie. PSD e partidul care incearca sa franga independenta justitiei. Asa ceva nu se poate! Faptul ca au inceput sa-si plateasca polite e o chestiune care poate tine de cancan. Legile justitiei trebuie reparate. Asta a fost discutia avuta cu premierul Ludovic Orban. E nevoie de un pas hotarator si curajos. Guvernul va veni cu initiativa legislativa pentru a repara Legile Justitiei”, a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis.

„Legile Justiției sunt în funcțiune si sunt imperfecte. Trebuie continuata aceasta procedura. In saptamanile viitoare, vor avea loc consultari. Guvernul va lucra la proiecte de legi si vor fi inaintate Parlament pentru a fi reparate aceste legi ale justitiei”, a mai declarat Klaus Iohannis.