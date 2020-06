Scandal uriaș: Rareș Bogdan, atac (dezlănțuit) la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber!

Rareș Bogdan a lansat un nou atac la Renate Weber, Avocatul Poporului, pe care o consideră vinovată pentru decizia CCR de neconstituționalitate a tăierii pensiilor speciale. În opinia europarlamentarului PNL, Weber nu ar fi trebuit să sesizeze CCR, ci să închidă ochii la legea pe care și ÎCCJ a cerut opinia judecătorilor constituționali, nu doar Avocatul Poporului.

”Doamna Weber a devenit un pro-rus și un pro-chinez. A sesizat la CCR tăierea pensiilor speciale, inițiată de noi, care a declarat că este neconstituțională. Vom impozita pensiile cu până la 90%.”, a spus liderul PNL.

Rareș Bogdan nu își mai critică guvernul, ci spune că în comparație cu PSD, ”noi fumăm, nu furăm”.

Singura acuză pe care PSD ne-o aduce de 6 luni de zile este că noi fumăm. Da, noi fumăm, dar nu furăm! Am avut creștere economică, am trecut cu bine printr-o criză sanitară.”, a adăugat Rareș Bogdan la Realitatea PLUS.