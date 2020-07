Raiffeisen Bank sprijină o premieră în industria agricolă – primul program de tip Executive MBA destinat fermierilor români 

Au inceput inscrierile in primul program de tip Executive MBA destinat fermieri romani, sustinut de Raiffeisen Bank. Programul Master in Business of Agriculture (MBAg) va debuta cu o grupa de 30 fermieri selectati din sudul si sud-estul Romaniei, care, timp de 6 luni, vor participa gratuit la cursuri. Programul va incepe in luna septembrie la Slobozia, iar obiectivul sau este sa transforme fermele din Romania in afaceri profitabile si sustenabile.

Inscrierile in program au loc in perioada 6 iulie – 2 august. Fermierii care doresc sa se inscrie o pot face direct pe site-ul programului (www.mbag.ro), unde pot consulta calendarul de desfasurare si criteriile de eligibilitate.

“Avem toata increderea ca prin intermediul MBAg fermierii nostri vor avea ocazia sa isi completeze cunostintele tehnice, sa isi dezvolte noi abilitati si sa obtina raspunsuri pentru multe din problemele cu care se confrunta. Ne bucuram sa fim alaturi de partenerii nostri in acest proiect educational si asteptam cu nerabdare sa ne cunoastem studentii si sa le impartasim din cunostintele pe care fiecare dintre noi le-a pregatit special pentru sedintele de curs, sa trecem impreuma prin studii de caz ancorate in realitate si sa vizitam ferme care au facut trecerea la revolutia digitala”, a declarat Raluca Nicolescu, director aria IMM la Raiffeisen Bank.

Curricula academica a programului de tip master-class va adresa patru nevoi specifice de business – agricultura, management si financiar, vanzari si trading si tehnologie, informatii care vor fi completate de sesiuni de networking, schimburi de experienta in ferme performante, vizite in cadrul centrelor de cercetare si reuniuni cu asociatiile din industrie. In plus, fermierii care vor fi cel mai bine clasati in cadrul programului de absolvire vor putea accesa o serie de beneficii utile fermelor pe care le reprezinta.

“Suntem incantati ca, prin implicarea Raiffeisen Bank si a tuturor celorlalti parteneri din proiect, facem bine agriculturii. Ferma de astazi inseamna mult mai mult decat exploatarea unor culturi agricole. Credem ca prin accesul fermierilor romani la informatie de business de calitate contribuim atat la cresterea performantei sectorului agricol, cat si la cresterea calitatii hranei noastre, produsa sustenabil de fermieri profitabili”, a declarat Laurentiu Asimionesei, reprezentantul companiei AMAZAG.

Programul MBAg este realizat la initiativa companiilor Syngenta Romania, Raiffeisen Bank Romania, Cargill Agricultura, Agrii Romania, we agri si AMAZAG, in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti.

AMAZAG este o platforma despre agricultura, cu ajutorul careia toti cei care produc sau pun in valoare mancarea, de la ferma la farfurie, pot performa mai bine si prin care consumatorii pot afla cu adevarat de unde provine mancarea.

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, in banca lucreaza aproximativ 4.800 de angajati, in peste 350 de unitati in toata tara. Raiffeisen Bank are in Romania retele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) si masini multifunctionale (334).