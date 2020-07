Calendarul 2021 de culoare alb albastru va cuprinde 12 pagini A3 cu caricaturi ale unor fobalisti olteni din zona Baniei. Gogu Neagoe a promis pentru fobalisti olteni calendare cu caricaturi daca aduce titlul dupa 29 de ani la Craiova . Gogu Neagoe va organiza si o expozitie de caricaturi cu gereneratia de aur la intare holul Stadionul Ion Oblemenco .

Sa mentionam ca evenimentul caritabil s-a bucurat de prezenta caricaturistului Gogu Neagoe, care a realizat nu mai putin de 246 de portrete participantilor la crosul pentru viata „Hope Run for Alexandra”.

Suma colectata de la beneficiarii caricaturilor a fost donata integral pentru ajutorarea unei politiste de la Brigada Rutiera din Bucuresti. Gogu Neagoe este membru al Asociatiei Caricaturistilor Profesionisti din Romania din 2006, iar din anul 2008 este membru al Asociatiei Internationale de Arte Plastice din Germania UNESCO. A participat la numeroase festivaluri nationale si internationale de pictura si caricatura, iar lucrarile sale se afla in colectii particulare din Romania si din strainatate.

Caricaturile artistului sunt expuse in muzee de arta din Australia, SUA, Los Angeles, Iran, Franta, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia. In 2013, artistul a donat 4 lucrari pictate in valoare de 15.000 de euro la un eveniment caritabil pentru copiii cu probleme de sanatate si saraci.

De asemenea, a mai participat, fara onorariu, la multe evenimente caritabile din judetul Olt, realizand caricaturi pentru invitati, iar sumele colectate din caricaturi au fost donate integral pentru sustinerea unor proiecte, precum cel din 2015.

Gogu Neagoe este solicitat in multe cazuri pentru a realiza portrete-robot de catre politisti si procurori, dat fiind talentul de a desesauna dupa o descriere fie aceasta oricat de sumare.