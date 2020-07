Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, reacție fermă: „Pachetul de mobilitate dezavantajează transportatorii din Est!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a avut o declarație promptă pe tema Pachetului de Mobilitate, declarație pe care o prezentăm, integral în continuare:

„În calitate de europarlamentar și membru al Comisiei TRAN, încă din mandatul precedent, împreună cu alți colegi europarlamentari din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Țările Baltice am susținut problemele transportatorilor din Est. Am avut întâlniri cu asociațiile de transportatori, am avut peste 1000 de amendamente depuse la plenară, dar din păcate, așa cum a rezultat din triloguri și poziția adoptată de Consiliu, pachetul de mobilitate dezavantajează transportatorii din Est și din Țările Baltice. Așadar, am încercat să depunem din nou 84 de amendamente la plenară împreună cu alți colegi eurodeputați, pe care le vom vota astăzi și vom vedea daca vom reuși să fie adoptate.

Având în vedere importanța transportului pentru economia europeană, eficiența economică, piața internă și mediu, am adresat o scrisoare Comisiei Europene și am solicitat efectuarea unui studiu de impact asupra economiei și mediului a pachetului de mobilitate, ținând cont de obligativitatea de întoarcere a camionului gol acasă. Mă bucur că în răspunsul Comisiei este menționat faptul că aceasta va lua în calcul să se efectueze acest studiu și că pachetul de mobilitate ar putea să fie amendat în perioada următoare.

Voi urmări evoluția pachetului de mobilitate și voi face presiuni asupra Comisiei pentru a reașeza principiul concurenței loiale bazat pe echitate. Dumpingul social invocat de cei care au făcut ca pachetul de mobilitate să fie dezechilibrat este practicat de companiile mari din Vest, prin deschiderea de companii de tip ’’căsuță poștală’’ în Est și angajarea șoferilor pe un salariu mai mic decât cel din Vest”, a precizat europarlamentarul Maria Grapini.