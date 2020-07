Orban denunță „strategia perfidă” a lui Ciolacu

Premierul Ludovic Orban acuză PSD că are o strategie „perfidă” prin care încearcă să întârzie adoptarea legii carantinei și izolării.

Premierul Orban a precizat că invitarea sa la Senat, de către liderul PSD Marcel Ciolacu, după ce legea a trecut de Camera Deputaților chiar cu modificările și votul social-democraților, arată faptul că e vorba de o strategie.

„M-au solicitat pe mine?! Asta e o formă de tergiversare a adoptării legii. Eu am vorbit cu președintele Senatului, i-am explicat foarte clar argumentele care stau la baza legii si solicitarea de adoptare cat mai repede. Cred ca si Senatul trebuie sa actioneze la fel ca in Camera Deputatilor, sa adopte repede. legea. Daca cineva ma cheama la dezbateri in juridica (…) Daca cineva mă cheamă (în Comisia Juridică a Senatului – N.R.) știind că sunt în vizită de lucru la Tulcea, o face în mod perfid, știind că nu pot fi prezent,” a afirmat Ludovic Orban.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat vineri prezenţa, în Senat, a premierului Ludovic Orban şi a ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, la dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Ciolacu a afirmat că în proiect au rămas „alte erori juridice” după ce a trecut de Camera Deputaților, cu modificările și votul PSD.