Proiectul de lege privind carantinarea și izolarea, modificat la Senat

Comisia juridică a Senatului discută proiectul de lege propus de Guvern privind carantina şi izolarea adoptat joi de Camera Deputaţilor. Iniţial, plenul Senatului, cameră decizională, urma să dea vot tot vineri pe propunerea legislativă, aflată în procedură de urgenţă în Parlament. Ulterior, s-a decis amânarea votului pentru sâmbătă.

Preşedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat vineri că proiectul Guvernului referitor la carantină şi izolare va fi dezbătut de Comisia juridică „atât timp cât va fi nevoie”, precizând că este necesar şi un aviz al CSM, dat fiind că este vorba şi despre proceduri judiciare. El a precizat că începând de sîmbătă va fi convocat plenul Senatului.

„Cu puţin timp în urmă, am încheiat Biroul permanent. Comisiile au termen azi până la ora 14.00 pentru aviz. Comisia juridică se va reuni la ora 14.00. Prin decizie am stabilit organizarea plenului Senatului, începând de mâine, în fiecare zi, de la ora 12.00, până pe 15 inclusiv. Sigur asta nu înseamnă că vom avea în fiecare zi şedinţă la plen, doar că ne dorim o dezbatere de calitate serioasă. E nevoie de această modificare de program. După cum ştiţi, dezbaterea nu s-a încheiat la acest proiect de lege. Am avut un proiect de lege venit de la Guvern foarte târziu. Ne trimite o lege slabă, ca sa fiu indulgent. E inacceptabil să cerţi Parlamentul că nu face lucruri, când tu trimiţi legi care nu pot fi adoptate”, a afirmat Robert Cazanciuc.

Conform preşedintelui interimar al Senatului, este nevoie de mai multe modificări, e nevoie de competenţe juridice, constituţionale, dar şi medicale.

„Am invitat azi la Comisia juridică să partice la dezbatere CSM, Ministerul Justiţiei şi asociaţiile care se ocupă de protejarea pacienţilor”, a anunţat el, adăugând că e numai vina Guvernului că s-a ajuns în această situaţie.

„Ştiau foarte bine că drepturile omului nu pot fi restrânse prin ordin, de Guvern. Parlamentul s-a mobilizat destul de rapid, dar nu putem să dăm cetăţenilor un act normativ care să nu poată fi aplicat. Nu e o lege doar pentru pandemia de COVID, e o lege cu caracter general, aşa cum îi spune şi titlul, „măsuri de risc biologic şi epidemiologic”, a subliniat Cazanciuc.

Unul dintre amendamente aparţine deputatului PSD Nicolae- Sebastian-Valentin Radu şi modifică definiţia izolării.

„izolarea – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor şi tratamentul aplicat pe baza consimţământului persoanelor infectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen şi asimptomatice în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament adecvat în scopul vindecării, numai dacă acest tratament se impune, şi reducerii gradului de contagiozitate, de alte persoane, la domiciliu/în locaţia declarată de către persoana izolată sau în spaţii special desemnate de către autorităţi,stabilită prin act emis de Direcţia de Sănătate Publică pentru fiecare persoană identificată, decizie care va conţine menţiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele persoanei izolate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege”, arată amendamentul social-democratului, din tabelul pe care vor discuta senatorii Comisiei juridice, obţinut de News.ro.

În varianta adoptată de Camera Deputaţilor, izolarea era definită ca: „măsura care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen, la domiciliu sau într-o unitate sanitară, în vederea monitorizării stării de sănătate şi/sau aplicării unui tratament pe baza consimţământului persoanelor şi numai dacă acest tratament se impune, în scopul vindecării şi reducerii gradului de contagiozitate