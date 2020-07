Raiffeisen Bank a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru 2019

Raiffeisen Bank Romania a publicat cel de-al unsprezecelea Raport de Sustenabilitate al Bancii, sub titlul „Solutii digitale pentru banking responsabil”. Raportul pune in lumina eforturile Raiffeisen Bank in domeniul transformarii digitale si ofera informatii despre performanta non-financiara a companiei in anul 2019. Raportul poate fi consultat accesand anul 2019: https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/responsabilitate-corporativa/rapoarte-anuale-csr/.

Raportul prezinta performantele companiei in 2019 in ceea ce priveste solutiile oferite clientilor persoane fizice, IMM-uri si corporatii, eforturile in directia finantarii sustenabile si ofera informatii despre angajati si mediul de lucru, impactul asupra mediului inconjurator si investitiile in comunitate. Anul 2019 a fost marcat de lansarea de solutii digitale pentru clientii bancii, care acum pot face plati cu telefonul prin Apple Pay sau RaiPay si cu ceasul prin Garmin Pay. De altfel, numarul clientilor care au folosit aplicatiile de Mobile si Internet Banking ale Bancii a ajuns la 650.000, in crestere cu 33% fata de anul precedent, iar aplicatiile de plata contactless au atras peste 80.000 de utilizatori in 2019.

Procesul de raportare a impactului economic, social si de mediu al Raiffeisen Bank urmareste metodologia standardelor Global Reporting Initiative (GRI) si raspunde cerintelor Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2016 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice 3.456/2018. Informatiile privind investitiile comunitare au fost raportate in conformitate cu metodologia London Benchmarking Group (LBG).

„In ultimii ani, activitatile noastre au avut la baza o dimensiune extrem de importanta, aceea a transformarii digitale. Din acest motiv, in anul 2019, eforturile noastre s-au concentrat pe imbunatatirea solutiilor digitale astfel incat clientii nostri sa poata face banking simplu, rapid si sigur. Continuam, de asemenea, misiunea noastra de a contribui la dezvoltarea unor comunitati sustenabile si prospere, de a intelege nevoile clientilor nostri si de a le oferi acestora siguranta, consultanta si servicii financiare usor de folosit. Avand sustenabilitatea si responsabilitatea ca piloni de baza ai modelului de business, ne dorim ca alaturi de angajatii, clientii si partenerii nostri sa dezvoltam relatii pe termen lung si sa mobilizam resurse care sa creeze valoare pentru intreaga societate”, a declarat Steven van Groningen, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank Romania.

Principalele rezultate obtinute in 2019:

Angajamentul Raiffeisen Bank pentru banking responsabil:

Banca si-a pastrat pozitia de lider pe piata cardurilor de credit din Romania, cu un portofoliu de peste 500.000 de carduri, in crestere cu 6% fata de anul precedent.

Volumul de credite imobiliare Casa Ta a crescut cu 32%.

Numarul de clienti Premium ai Raiffeisen Bank a crescut cu 15%.

Peste 650.000 de clienti digitali foloseau la finalul anului 2019 aplicatiile de mobile si Internet Banking Raiffeisen Smart Mobile şi Raiffeisen Online, 45.000 foloseau RaiPay, iar 38.000 plateau prinApple Pay.

Portofoliul de credite pentru IMM-uri a inregistrat o crestere de 4,2%.

Programul de finantare a startup-urilor factory by RAIFFEISEN BANK, aflat la a doua editie in 2019, a atras 315 proiecte depuse, 127 interviuri cu antreprenori au fost realizate, iar 83 de afaceri la inceput de drum au fost finantate cu 3 milioane de euro.

Banca a acordat finantari pentru proiecte imobiliare sustenabile in valoare de aproape 90 milioane de euro.

38% din totalul portofoliului de cladiri verzi al grupului Raiffeisen Bank International este localizat in Romania.

Angajamentul Raiffeisen Bank pentru echipa:

888 angajati, dintre care aproximativ 75% sunt femei.

55,34% din pozitiile de management superior sunt ocupate de femei.

Banca a ocupat Locul 1 in cadrul studiului „Cei mai doriti angajatori”, realizat de Catalyst Solutions, la categoriile „Cea mai placuta atmosfera de lucru” si „Cea mai buna oferta de training”.

In medie, fiecare angajat a beneficiat de aproximativ 33 ore de formare profesional

Din 2019, Banca a numit un Ofiter de Diversitate si Incluziune

Angajamentul Raiffeisen Bank pentru parteneriate durabile

87% din bugetul de achizitii al Bancii a fostcheltuit in proportie de aproape 90% cu furnizori locali;

Peste 7,29 millioane lei au fost investiti inproiecte comunitare, dintre care: 34% alocat proiectelor educationale 29% alocat proiectelor de ecologie urbana

285 de angajati Raiffeisen Bank au facut voluntariat si s-au implicat in cauzele sustinute de Banca. Ei au prestat 1.058 ore de voluntariat din timpul de lucru.

Programul de Granturi Raiffeisen Comunitatia a cordat finantari in valoare de 500.000 lei pentru 10 proiecte educationale.

Angajamentul nostru pentru mediul inconjurator:

Au fost reciclate 80.511 kg de deseuri periculoase şi 81.764 kg de deseuri nepericuloase;

Am implement un sistem de colectare selectiva a deşeurilor la nivelul birourilor centrale din Bucuresti, Brasov si in agentii;

Am inregistrat o scadere cu 6,4% a intensitatii energetice.

Despre Raiffeisen Bank Romania

Raiffeisen Bank Romania este una dintre companiile de top din ecosistemul bancar romanesc. Prezenta pe piata locala de aproape 23 de ani, Banca are un portofoliu de peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, 92.000 de IMM-uri si 5.700 de companii.