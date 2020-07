Iohannis pune tunurile pe PSD după tergiversarea adoptării legii carantinei și izolării

Președintele Klaus Iohannis a susținut, astăzi, o declarația de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului a făcut un nou apel către parlamentarii Opoziției, în special ai PSD, de a adopta urgent legea carantinării și izolării, informează Realitatea.net.

„Din nefericire, pandemia care s-a abatut asupra lumii e cea mai grava criza din ultimul secol. N-a mai existat o asemenea criza cu asa impact. Din pacate si in ROmania , efectele devin din ce in ce mai vizibile. Astazi, din nefericire avem 637 de cazuri noi iar 30 de romani au murit din cauza acestei boli.

E greu de imaginat cum pot fi unii care umbla la televizor, pe strada, ca nu e niciun pericol, ca boala e una usoara. Ba altii, adeptii unor teorii conspirationiste, zic ca nici nu exista boala.

Exista! Și cu un impact devastator asupra lumii, si asupra României, din pacate.

Este foarte greu de luptat cu această boală.

Saptamana trecuta am spus ca acum nu e momentul unor dispute politice daca vorbim de combaterea acestei epidemii.

Sunt siderat siderat de felul in care PSD acioneaza si reactioneaza in parlament candd e in discutie o lege foarte importanta, care reglementeaza izolarea si carantinarea. E o lege introdusa in parlament in regim de urgenta.

E urgenta nevoie de aceasta lege!

PSD a venit cu argumente care sunt false.

Zicea ca trebuia să vină Guvernul mai repede. Guvernul nu avea cum veni mai devreme pana nu se publicau argumentele Curții Constituționale.

Rațiunea unei dezbateri parlamentare e sa gasim cea mai buna forma.

PSD tergiverseaza aceasta discutie si, trebuie sa recunosc, ca si pe mine ma surprinde acest cinism exagerat de care dă dovada PSD tergiversând. Ce se întâmplă de fapt: PSD privează Guvernul de un instrument foarte important, care reglementeaza izolarea și carantinarea.

Este extrem de trist, este șocant, că această tergiversare prin care PSD vrea sa para important sau interesant poate costa viata a zeci, Doamne ferește, poate chiar a sute de români!

Reiau apelul meu către Parlament: finalizați discuțiile, aprobați o formă bună.

Altfel, veți fi moralmente răspunzători de moartea a zeci, poate a sute de români!

Această tergiversare e intolerabilă”, a precizat președintele Iohannis.