Agenția de turism care face miracolul posibil: “O zi cât o vacanță”!

Programul “O zi cât o vacanță”, organizat de Hello Holidays nu trebuie ratat. O zi magică, plină de obiective turistice, în care reușești să evadezi din cotidian. Totul este organizat în cele mai mici detalii, mai ales că ne aflăm, încă, în plină epidemie de COVID-19. La îmbarcare (care se realizeaza din spate spre fața mașinii), pasagerilor li se măsoară temperatura, calcă pe un covor cu soluție dezinfectantă, își dezinfectează mâinile cu soluția amplasată la intrare și poartă masca în interior.

Astfel, la invitația agenției de turism “Hello Holidays”, un grup de jurnaliști și bloggeri au rămas încântați atât de beneficiile programului “O zi cât o vacanță”, cât și de organizarea ireproșabilă a excursiei.

După un drum de câteva ore, care mi s-a părut mult mai scurt datorită abundenței informațiilor oferite de însoțitorul de grup, în jurul orelor 11.00, am ajuns la Balchik, al treilea port, ca marime, al Bulgariei, un orășel mic și romantic, situat pe coasta Mării Negre, ce combină romantismul străzilor sale abrupte cu frumusețea mării. Această așezare, veche de 2600 de ani, locuită încă din secolul al V-lea I.Hr, de ionieni, redenumită mai tarziu Dionysopolis, după zeul vinului și al sărbătorilor, își păstrează și astăzi autenticitatea multiculturala, în ciuda afluenței de turiști. Am vizitat, apoi, Castelul Reginei Maria a României și Grădina Botanică, obiectivul cel mai interesant din Balchik. A fost construit din dorința Reginei Maria a României, în Cadrilater. Complexul cuprinde mai multe vile, o capelă, construită cu pietre aduse din Creta, o gradină botanică de 35 ha – unică în Europa Centrala și de Est, îndeosebi datorita colectiei de cactuși, și un palat al cărui parc este o imitație a faimosului labirint minoic.

„Cuibul liniștit”, cum descria însăși Regina Maria refugiul, este un loc plin de magie, plin de turiști români. Cândva pământ românesc, stațiunea Balchik a fost descoperită de Regină în 1924. Un an mai târziu, se punea temelia a ceea ce urma să devină locul de suflet al suveranei.

A durat 11 ani să se ridice minunatul castel cu 14 camere, două balcoane și o terasă. Pentru că se află la o aruncătură de băț de mare, este o adevărată plăcere să privești din grădină valurile care se sparg de țărm și să asculți pescărușii.

Regina Maria iubea florile și astfel a reușit să creeze o adevărată grădină botanică, cu 3.000 de specii de plante și peste 250 de tipuri de cactuși. Interesant este că fiecare aranjament reprezintă un simbol.

Am vizitat, pe rând, grădinile înflorite din jurul castelului, grădina botanică, clădirea principală, unde se mai găsesc câteva vile, o cascadă, un restaurant și o capelă, construită ca loc de rugăciune pentru Regina Maria. Se spune că este cea mai mică biserică din Bulgaria.

În interiorul curții, se găsește un loc de neratat în care poți degusta și cumpăra vinuri din zonă, extrem de căutate. Puțini turiști care vizitează castelul rezistă tentației de a cumpăra un vin bun, fie el cu gust ușor de smochine sau petale de trandafir.

“Programul “O zi cât o vacanță” este unul atât de drag agenției noastre mai ales că, în ultimii 4-5 ani, am organizat numeroase excursii, de o zi, extrem de interesante și apreciate de turiști. Am dezvoltat această gamă de excursii atât în România, cât și în Bulgaria. Sunt excursii în care plecăm dimineața, avem două—trei poate patru obiective de vizitat, și seara suntem înapoi la București. De cele mai multe ori organizăm aceste excursii sâmbătă sau duminică și sunt mulți turiști care aleg să se bucure de aceste zile “cât o vacanță” și să iasă din cotidianul obișnuit din București. Sunt excursii în care putem vizita destinații ca Plevna, Veliko Trnovo, Varna sau Balchik sau, în România, putem merge pe Transfăgărășan, Transalpina, putem vedea conacele încărcate de istorie din apropierea orașului Pitești, precum Golești și Florica. De asemenea, putem mege în Delta Dunării unde ne plimbăm cu barca pe canale și pentru a admira sălbăticia zonei, fauna și flora aparte de aici. Totodată, turiștii se pot bucura de câteva destinații extrem de populare pe Valea Prahovei”, a precizat Cosmin Vasile, însoțitorul de grup din partea Hello Holidays.

După vizitarea acestui domeniu în care simți că vibrezi românește, am mers la plajă. O baie binevenită pe litoralul bulgăresc al Mării Negre nu putea să lipsească, iar plaja din Balchik oferă toate ingredientele necesare: soare, apă caldă, bătutul liniștitor din aripi al pescărușilor…

Am revenit în București în cursul nopții, încântat de faptul că într-o zi poți face o vacanță. Iar Hello Hollidays poate face ca o zi să dureze cât o vacanță!

I.Badea