Marcel Ciolacu, ales noul presedinte al PSD. Cum arata noua echipa de conducere aleasa la Congres…

Marcel Ciolacu a fost ales preşedinte al PSD cu 1.310 voturi. Eugen Teodorovici a a vut 91 de voturi, potrivit anunţului făcut de Decebal Făgădău. Ciolacu a declarat că alegerea în funcţie că este onorat dar îl şi responsabilizează această poziţie. El a mai spus că atunci când se uită în oglindă vede exact cât de înalt şi cât de mare este, fiind o replică la criticile pe care i le-a adus liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu.

Proaspăt ales președinte plin al PSD, Marcel Ciolacu, a spus că un eventual eșec la alegerile locale va fi decontat de către el personal, asta deși la Congres s-a candidat pe listă și a fost aleasă o echipă de conducere a PSD.

„Obiectivul nostru la alegerile locale este să câștigăm cel mai mare număr de mandate, adică să fim la fel ca și acum, partidul cu cel mai mare număr de primari. În cazul unui eșec, eu voi fi cel care va deconta (…) În ceea ce privește alegerile parlamentare vom vorbi la vremea respectivă”, a spus Marcel Ciolacu.

1460 de delegați au votat la Congresul PSD, iar după numărarea voturilor moțiunea susținută de Marcel Ciolacu și echipa sa au obținut 1391 de voturi, în timp ce Eugen Teodorovici a primit doar 91 de voturi.

Marcel Ciolacu a fost ales președinte al PSD, iar în discursul susținut după câștigarea alegerilor a ținut să-i transmită un mesaj liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, cel care îl acuza că vorbește ireverențios la adresa foștilor lideri PSD. Ciolacu i-a transmis că el se uită în oglindă dimineața și vede cât este mare sau de înalt.

„Dragi camarazi, votul de astăzi nu este dat lui Marcel Ciolacu, votul de astăzi este dat unei echipe a PSD. Marcel Ciolacu vă asigură de 2 lucruri și vreau să fiu auzit de la București până la Vaslui. Marcel Ciolacu, când se trezește dimineața se uită în oglindă și vede foarte bine și cât este de înalt și cât este de mare.

Mă simt împlinit pentru că visul meu și al domnului Stănescu, am reușit să facem cea mai puternică echipă la PSD. Este adevărat, cu toții suntem trecători, este adevărat că în viitor am putea fi competitori, dar acesta nu este un lucru rău. Vreau să avem o altă abordare în interiorul PSD și în afara PSD, să nu mai semănăm neîncredere între noi. Printre multele defecte pe care le am, am și o calitate, aceea de a mă ține de cuvânt întotdeauna.

Cum arată organigrama conducerii PSD:



Marcel Ciolacu – Președinte

Gabriela Firea, Prim-vicepreședinte

Sorin Grindeanu – Prim-vicepreședinte

Paul Stănescu, secretar general

Vasile Dâncu, Președinte al Consiliului Național

Mihai Tudose, vicepreședinte pe Zona economică

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte pe Zona de Muncă și Protecție Socială

Gabriel Zetea, vicepreședinte pe Zona de Administrație și Infrastructură

Daniel Băluță, vicepreședinte pe Regiunea București-Ilfov

Victor Negrescu, vicepreședinte pe Zona Centru

Titus Corlățean, vicepreședinte pe Zona Sud

Ionuț Pucheanu, vicepreședinte pe Zona de Sud-Est

Claudiu Manda, vicepreședinte pe Zona de Sud-Vest

Laurențiu Nistor, vicepreședinte pe Zona de Vest

Radu Moldovan, vicepreședinte pe zona de Nord-Vest

Dragoș Benea, vicepreședinte pe Zona de Nord-Est