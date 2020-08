Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane și Confindustria România – proiect comun pentru protejarea mediului de lucru și valorizarea angajaților și a familiilor acestora!

În contextul pandemiei de coronavirus, Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU) și Confindustria România au semnat un Protocolul de colaborare cu scopul de a promova, un nou proiect dedicat protejării mediului de lucru şi de a valoriza şi mai mult individul şi familia sa, ca principal element ce trebuie protejat într-o situaţie de gravă criză sanitară şi economică.

„Prin acest protocol, în contextul noilor realități, dorim să găsim soluții la una dintre cele mai importante priorități din piața muncii locală și internațională – protejarea mediului de lucru și a angajaților, prin implementarea noilor trenduri europene în materie de protecție sanitară. Indiferent de funcţia sau rolul pe care îl ocupă în cadrul unei companii, angajatul trebuie să se simtă în siguranță, la fel și familia acestuia. Iar cel mai ușor mod de a atinge acest lucru este de a ne uni forțele și a ne asigura că locul de muncă este unul sigur. Sperăm ca în viitorul apropiat să dezvoltăm împreună cu Confindustria România și alte proiecte care să aibă acelaşi scop de a îmbunătăți mediul de lucru pentru toți cei implicați”, a declarat Bogdan Gabor, Președinte AFSRU.

Principalul obiectiv al Protocolului are în vedere protejarea mediului de lucru la 360 de grade, incluzând spații şi persoane, integrând competențe tipice aparținând unor sectoare speciale: exemple de best practice din Italia în ceea ce priveşte protecția sanitară, prin intermediul organizației non profit Confindustria România, aparținând sectorului terțiar italian, proceduri de certificare inovatoare pentru securitatea mediului de lucru şi inteligență artificială în sprijinul siguranței sanitare.

“Confindustria România adăugând portofoliului său şi această alianță fundamentală, se poziționează astfel ca principala forță italiană, în cadrul “Sistema Italia”, în ceea ce priveşte protecția sanitară a persoanelor ce activează pe piața muncii. Convergența operațională şi la nivel de proiect între Confindustria România şi parteneriatele instituționale selectate încheiate, inclusiv pe tema prioritară legată de protecția sanitară la locul de muncă, este în linie şi cu principalele concepte legate de coeziunea socială, exprimate în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite, devenind astfel unul dintre elementele esențiale pentru garantarea unui sprijin concret pentru programele naționale de relansare a țării”, a declarat Giulio Bertola, președinte al Confindustria România.

Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU) reunește cele mai mari 16 companii internaționale și locale, respectiv principalele agenții de muncă temporară și de servicii de resurse umane din România. Cele 16 companii sunt în ordine alfabetică: Adecco România, APT Prohuman, Best Personal Services, Gi Group, Health Media International, HRP Leasing, Human Resources Specialists, Human Solutions, Humangest, Lugera, ManpowerGroup România, Professional, Smartree România, Quanta România, Work Support Agency și 3 minutes job. În prezent, prin intermediul companiilor agenți de muncă temporară autorizați și al furnizorilor de servicii de resurse umane, membri ai AFSRU, în calitate de angajatori, îşi desfăşoară activitatea peste 50.000 de salariați temporari și permanenți.

CONFINDUSTRIA ROMÂNIA a fost fondată în 2003 şi reprezintă asociația ce reuneşte sub formă de membri cei mai importanți investitori italieni în România. Confindustria România este prin statut apolitică, face parte din Confindustria Est Europa (12 țări), în cadrul căreia se distinge ca fiind cea mai importantă şi inovatoare organizație, grație şi numărului de firme membre. Companiile înscrise la Confindustria România aparțin tuturor sectoarelor: industrie, agricultură, servicii, banking, energie, infrastructură, etc.