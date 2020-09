Liberalii din sectorul 1 continuă lupta împotriva „imposturii, hoției și incompetenței administrației PSD”: „Om cu om, stradă cu stradă, construim noul București!”

Echipa liberală din sectorul 1, condusă de tânărul Sebastian Burduja, se află, în fiecare zi, în rândul cetățenilor din sector. Un sector confiscat, în ultimii patru ani, de Tudorache și gașca pesedistă, un sector în care cetățenii au fost furați, umiliți, înșelați, sfidați de prea mulți ani. Lupta împotriva administrației PSD-Tudorache din sectorul 1 este una extrem de dură. Nu poți lupta cu tentaculele unei caracatițe politico-financiaro-imobiliară decât printr-o campanie electorală onestă, corectă, în care argumentele și soluțiile primează. De aceea, modul în care liberalii din sectorul 1 s-au aflat în mijlocul oamenilor, cutreierând în ciuda vremii, stradă cu stradă, cartier cu cartier, nu poate avea decât efectul scontat. Când asculți oamenii, când le oferi soluții, le câștigi și încrederea.

Tocmai din acest motiv scrutinul din 27 septembrie devine mai important decât oricând. Iar sectorul 1 trebuie să revină la normalitatea unei administrații profesioniste -care oferă soluțiile așteptate de cetățeni- transparente, în care oamenii contează cu adevărat.

„În fiecare zi am fost alături de bucureștenii din sectorul #1, împreună cu echipa liberală pentru Consiliul Local. Și nu, nu am făcut asta doar în campanie, o facem constant în ultimul an, de când am preluat conducerea organizației PNL Sector 1.

Nu credem în politica făcută din birouri. Singura politică făcută cu sens este politica pentru și împreună cu cetățenii.

Om cu om, stradă cu stradă, construim noul Bucuresti. AMR 12 zile până când scoatem #PSD – a se citi impostură, hoție, incompetență – din Capitala țării”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, liderul liberalilor din sectorul 1, Sebastian Burduja.