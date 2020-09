Marius Craina, soluția câștigătoare a Pro România la Primăria Timișoara

Intrarea în cursa pentru Primăria Timișoara a candidatului Pro România, Marius Craina, a stricat multe jocuri și calcule politico-electorale în municipiul de pe Bega. Din simplul motiv că prof.univ. dr. Marius Craina are un carieră uriașă în spate, este o personalitate a Timișoarei asupra căreia nu a planat de-a lungul anilor nici măcar o acuză, fie ea cât de firavă. De ce a intrat în cursă? Pentru că Marius Craina crede că timișorenii merită mult mai mult decât au primit în ultimii ani. Merită o administrație profesionistă, transparentă, deschisă către cetățeni. De altfel, creșterea calității vieții locuitorilor din Timișioara reprezintă o prioritate pentru doctorul Marius Craina.

Echipa de consilieri locali cu care a intrat în această luptă este extrem de competitivă și bine ancorată la realitățile municipiului. Roxana Iliescu, Adam Crăciunescu, Daniela Radu, Ciprian Chihaia, Carmen Tatiana Ioana, Ioan Alexandru Szatmari, Vasile Moruș… Avocați, ingineri, antreprenori, conferențiari universitari… Oameni cunoscuți în Timișoara care au realizat lucruri lăudabile în viața lor. Oameni care alături de Marius Craina pot schimba în bine fața Timișoarei.

Programul lui Marius Craina este nu numai ambițios, dar și pliat pe realitățile timișorene. Ordine, siguranță, curățenie, insuficiența locurilor de parcare, anveloparea blocuri, modernizarea parcurilor, reprezintă pariuri pe care Marius Craina și echipa sa consilieri sunt deciși să le câștige.

„Timișoara astăzi are nevoie de o schimbare rapidă, pentru că direcția în care se duce în ultimii ani este total greșită. Ne-am lovit doar de promisiuni, de anumite dorințe mânate de grupuri de interese, care sub nicio formă nu au făcut bine municipiului nostru. Locuiesc în Timișoara de peste 55 de ani și mi se rupe sufletul când văd alte orașe din România cum înfloresc sub ochii noștri și orașul nostru, orașul florilor, orașul cunoscut înainte ca o perlă a Banatului și a întregii țări a ajuns astăzi să fie întrecut de alte orașe. (…) Ca timișorean, născut și crescut aici, am o obligație față de orașul meu”, spune clar, tranșant, argumentat, Marius Craina.

În opinia lui, Timișoara nu mai poate fi considerată „perla Banatului” și este nevoie de o schimbare rapidă, deoarece municipiul de pe Bega este depășit de tot mai multe orașe din România.

Dincolo de vorbe, promisiuni, scandaluri și lupte electorale în care sunt angrenați contracandidații săi, candidatura lui Marius Craina dă semnalul implicării și al respectului față de timișoreni. Tocmai din acest motiv, votul din 27 septembrie devine mai important decât oricând. Iar Marius Craina reprezintă soluția așteptată de prea mulți ani de timișoreni.