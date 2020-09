Lansarea tronsonului Via Transilvanica în județul Sibiu

După ce în luna iulie, Tășuleasa Social lansează Via Transilvanica în județele Mureș și Harghita, adăugând 285 kilometri celorlalte 4 județe deja realizate, luna septembrie aduce încă o bucată de traseu marcat, amenajat și documentat în județul Sibiu.

Astfel, în data de 20.09.2020 s-a inaugurat Via Transilvanica în județul Sibiu, la Biertan, mai precis tronsonul ce trece prin localitățile: Florești, Mălâncrav, Nou Săsesc, Copșa Mare, Biertan, Richiș, Mediaș, Bazna, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Șeica Mică și Micăsasa.

Evenimentul a sărbătorit cei 115 km noi din județul Sibiu, care vin în completarea celor 685 km existenți pe Via Transilvanica.

Au fost prezenți la eveniment: ambasadori ai proiectului Andreea Esca, Charlie Ottley, Principele Nicolae al României, Dragoș Bucurenci, Tibi Ușeriu, Mihaela Miroiu și Toma Coconea, împreună cu invitații speciali: Amalia Enache, Marius Manole și Pavel Bartoș, partenerii proiectului: Consiliul Județean Sibiu și Colinele Transilvaniei, reprezentanți ai instituțiilor locale, județene și naționale, parteneri și sponsori strategici ai proiectului, organizații locale, voluntari, locuitori din zonă și mass media locală și națională.

Evenimentul a fost moderat de către Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social. În cuvintele lui Alin: „Comunitățile trebuie să aibă grijă de acest drum, pentru că s-a investit enorm în el. Degeaba ai un drum de anduranță, dacă nu e dat în folosință.” Cu ocazia acestei lansări, i-am făcut cunoscuți pe noii noștri parteneri pentru sustenabilitate, cei de la E.ON care au fost reprezentați prin cuvintele doamnei Claudia Greich: “vorbim de oameni, de ceea ce ne-au lăsat cei care au trăit aici, valori și tradiții pentru care suntem apreciați și trebuie să le ducem mai departe. Pentru E.ON sustenabilitate înseamnă și usținerea unui stil de viață sănătos și activ.”

Ne-am bucurat de prezența autorităților locale prin reprezentanții instituțiilor cu care am colaborat pentru ca acest proiect să fie posibil. Primarul localității Biertan, gazda noastră, domnul Dragomir Mihai a deschis evenimentul. Doamna Daniela Câmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a dezvelit brona amplasată în piața din centrul Biertanului. “Abia aștept să văd ce oferă acest traseu dincolo de drumețiile cu care eram obișnuită. Via Transilvanica vine în Sibiu în contextul în care Sibiu va fi în anul 2021, Capitala Europeană a Drumeției.”

Mihaela Miroiu ne-a oferit unul din cele mai frumoase discursuri și a vorbit în calitate de primul ambasador femeie al proiectului, despre dezvoltarea sufletească, dincolo de cea economică: “Este singurul drum care deocamdată e clar că unește și o posibilitate de a forma din România o comunitate”.

Din partea partenerului nostru strategic Raiffeisen Bank, domnul vicepreședinte Cristian Sporiș: “Atunci când noi punem bani în proiecte e important ca oamenii să fie de încredere, ne bucurăm că, un proiect bine închegat se poate realiza cu speijinuk Raiffeisen Bank”. Domnul Sporiș l-a citat pe celebrul regizor Werner Herzog, un citat care ni se pare relevant: “The world is revealing itself to those who travel by foot” (Lumea se lasă descoperită celor care o străbat la pas).

Din partea partenerilor noștri pentru mobilitate, Directorul General de la Autoklass, domnul Daniel Grecu: “Le mulțumesc celor care au depus și cel mai mic efort pentru construcția acestui drum. E o jertfă, deși poate nu pare, să lăsăm tumultul de zi cu zi pentru a fi împreună pentru acesta. El ne dă posibilitatea de a contribui la ceva unic. Via Transilvanica unește sufletele oamenilor.”

Cei de la Colinele Transilvaniei ne-au fost foarte aproape în pregătirile pentru tronsonul Sibiu. Din partea lor am avut-o pe Cristina Iliescu.

O prezență surpriză a fost cea a doamnei vicepremier, Raluca Turcan, căreia i-am oferit cuvântul: „Ceea ce ați realizat dumneavoastră cu acest traseu unește sufletele oamenilor. Mă bucur că Via Transilvanica trece prin Sibiu, sunteți într-o comunitate binecuvântată.”

Ambasadorii Via Transilvanica au în primul rând rolul de a reprezenta și de a duce mai departe mesajul proiectului, iar acest lucru se traduce cel mai bine exact în momentele acestor inaugurări. Am avut onoarea și bucuria de a primi personalități noi în rândul ambasadorilor proiectului, acestea fiind: Amalia Enache, Marius Manole și Pavel Bartoș, care sperăm să ducă vestea cât mai departe.

“Mi-ar fi trebuit trei facultăți pentru a putea să învăț atâta geografie cât am învățat cu acest proiect. Trebuie să auzim de aceste lucruri pentru a putea ajunge la ele”, ne-a mărturisit Tibi Ușeriu, iar Toma Coconea ne-a spus despre importanța unui traseu bine marcat, “Prin prisma competiților la care am luat parte, știu importanța unui traseu bine marcat. Mă simt onorat”.

Principele Nicolae, ambasador și voluntar Tășuleasa Social, ne-a spus “Mă bucur foarte mult că pot să fiu alături de voi. Cred că acest proiect va schimba multe lucruri în această țară”. Charlie Ottley, ambasadorul nostru dincolo de granițele țării a spus clar și simplu că “Așa cred eu că va arăta turismul în România” și se bucură că acest drum unește atât de multe comunități izolate din Transilvania.

Dragoș Bucurenci ne îndeamnă: “Avem nevoie să mergem pe Via Transilvanica să vedem ce oameni are țara asta, oameni care trebuie descoperiți. Nu aș fi crezut că în plină pandemie, Tășuleasa va reuși să ajungă la 800 de km realizați și că va adauga încă 200 de km la planul initial.”

Andreea Esca a încheiat evenimentul prin discurus său, cu un mesaj despre cum își dorește să se schimbe România. “Cu Via Transilvanica am simțit că am cunoscut oameni care chiar fac ceva…Aceștia au făcut pentru comunitatea lor un lucru extraordinar, astfel încât mulți din țară și nu numai, să cunoască frumusețile țării noastre.”

În timpul evenimentului, doamna Mihaela Miroiu și doamna Andreea Esca au anunțat că au cumpărat câte o bornă, inspirate de momentul inaugurării.

Partenerii acestui tronson au fost: Colinele Transilvaniei și Consiliul Județean Sibiu

Partener strategic și sponsor: Raiffeisen Bank România

Partener pentru sustenabilitate E.ON

Via Transilvanica, proiectul asociației noastre, Tășuleasa Social, inițiat în anul 2018, urmărește marcarea și amenajarea unui traseu turistic și de pelerinaj de peste 1000 km care pornește de la Putna în Bucovina, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta Turnu-Severin. Scopul proiectului este să pună în valoare bogățiile cultural-istorice și naturale ale României, cu reflectare atât în comunitățile locale cât și cu ecou internațional. Fiind un traseu public este destinat tuturor iubitorilor de drumeție, natură și sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare. Via Transilvanica străbate zece județe, zone de mare importanță culturală, istorică și naturală, fiind în același timp un adevărat catalizator pentru culturile care coexistă de secole în țara noastră, având în acest moment o lungime totală de 800 kilometri de traseu

amenajat.