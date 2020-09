Reactia europarlamentarului, Maria Grapini, în calitate de Președinte fondator al Asociației Femeilor Antreprenor din România

Europarlamentarul Maria Grapini a fondat in 1997, alaturi de alte doamne, o asociatie pentni promovarea antreprenoriatului feminin. Asociatia Femeilor Antreprenor din Romania nu face politica, dar reactioneaza și condamna ferm comportamentul lui Nicușor Dan, care a avut o reactie nedemna la adresa unei femei.

Atacul josnic al lui Nicușor Dan la adresa Gabrielei Vranceanu-Firea a fost comentat dur de catre europarlamentarul Maria Grapini.

„Am militat, toata viata, pentru femei, pentru egalitatea de drepturi, pentru șansa lor de­a se afirma profesional, in toate domeniile, de-a-și dovedi calitatile, intr-o lupta deschisa și onesta, bazata pe putere, inteligenta și adaptabilitate! Am și suferit, de multe ori, atunci cand acest deziderat a fost brutal combatut de catre unii barbati, crescuti intr-un spirit pe care ma feresc sa-1 calific, dar pe care, cert, il dezaprob și condamn ferm.

Ceea ce a fiicut Nicușor Dan este o marșavie nedemna de un barbat al modemismului prezent, darmite de un om politic – așa cum se autointituleaza, nu și confirma! E o intoarcere in timpuri reprobabile, in care gandirea masculina trimitea toate femeile in … superficial și derizoriu. Josnic, jignitor, condamnabil!

Paralela pe care acest candidat de laborator o face cu propria fiica este cu atat mai mizerabila. Dincolo de asta, s-ar cere poate și-o ancheta sociala, in conditiile in care un creier tanar crește ASTFEL intoxicat!

Da, domnule Nicușor Dan, fiecare societate are panaramele ei, da, ele stau la periferie. Locul dumneavoastra tot acolo este: LA PERIFERIA POLITICII ROMA.NE􀀢TI, asta daca va accepta, caci, prin declaratiile recente, ati pangarit-o pana și pe ea!

Așadar, PANORAMA asupra femeilor v-a deconspirat total: nimic mai mult decat o cocota politica masculina!

Eu și colegele mele din Asociatia Femeilor Antreprenor din Romania -doamne demne de toata pretuirea și care, va asigur, au fiicut mult mai mult decat dumneavoastra pentru Romania, va somam sa va cereti scuze și sa va retrageti din viata politica! Nu meritati sa reprezentati un procent de peste 50 % femei!”

Maria Grapini -Europarlamentar

Președinte fondator al Asociației Femeilor Antreprenor din Romania