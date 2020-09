Cu doar câteva zile ȋnainte de alegerile locale, candidatul independent la Primăria Capitalei, Octavian Bădescu, spune că procesul electoral de duminică este cel mai important de după 1990.

“Fără niciun dubiu, duminică vom avea cel mai important proces electoral de după ’90. Pentru că, anul acesta, libertățile câștigate atunci, sunt puse ȋn pericol.

2020 ne-a demonstrat clar, pentru cine mai avea semne de ȋntrebare, că lucrurile ȋn societatea românească merg ȋntr-o direcție greșită, opusă celei normale. Clasa politică, cei care ne conduc, s-au abătut grav de la calea democrației. La 30 de ani de la căderea regimului comunist, am ajuns să fim ȋnchiși ȋn case și să mergem la piață pe semnătură.

Trebuie să revenim urgent la principiile democratice, liberale – libertatea individuală și economică, dreptul la proprietate privată, piață liberă și competiție deschisă, intervenție minimală a statului șamd.

Dacă vrem să ȋi oprim pe acești asupritori și să ne salvăm șansa la un viitor bun, civilizat, european, trebuie să mergem la vot!”, afirmă Octavian Bădescu.

Antreprenorul susține că semnalul schimbării trebuie să vină din Capitală.

“Bucureștiul are ocazia să dea semnalul schimbării. Pentru că, ȋn ciuda a ceea ce vă prezintă televizunile și trusturile mari de presă, oamenii au de unde alege, bătălia pentru Primăria Capitalei nu se dă doar ȋntre doi candidați, corupți și vânduți intereselor de partid. Eu sunt un independent autentic, un om liber, care mi-am construit o carieră de succes, prin forțe proprii. Și așa cum am reușit să fac performanță ȋn mediul privat, voi face și ȋn administrația publică. O instituție trebuie să funcționeze exact ca o companie – să fie competitivă, deschisă, promptă, să ofere servicii de calitate clienților, la costuri cât mai mici. Am fondat și condus astfel de companii, am experiența necesară să pot obține aceleași rezultate și la Primăria București, dacă voi fi ales”, a explicat Octavian Bădescu.