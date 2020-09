Apel umanitar: Nicolas Stoica, un îngeraș de doi ani, ne cere ajutorul. Haideți să-i redăm zâmbetul!.

Campanie inceputa la data: 06.09.2020

Nume: Stoica

Prenume:Nicolas

Varsta: 2 ani

Suma necesara: 3165 euro

Diagnostic: ANEMIA FANCONI o boală genetică rară o forma de cancer la maduva spinari

Clinica unde va efectua operatia si tratamentul: Turcia Emsey Hospital

Povestea lui Nicolas

Dragi oameni cu suflet mare, mă numesc Nicolas și am doi anișori ,am apărut în viața familiei mele ca printr-o minune, atunci când mama mea avea probleme de sănătate, la un pas de cancer uterin Eram cei mai fericiți și împliniți alături de cei doi frățiori ai mei. Dar fericirea a fost pentru puțin timp până la vârsta de 6 luni când mama mea a observat că numi folosesc bine partea stângă. Am fost la un control la neurologie unde mi-a zis că trebuie neapărat să facem RMN.Am facut RMN și ne-a spus că nu am nici un nerv afectat că am decât o pareză ușoară și se va rezolva cu recuperare.După 4 luni a început adevăratul coșmar unde în urma investigațiilor medicale le-a zis părinților că sunt niște probleme că am stagnat în greutate și am analize modificate și trebuie alte analize mai amănunțite. Am făcut o grămadă de teste și analize dar tot nu aflam ce am,până am fost trimis la genetică și acolo nea spus că trebuie să facem niste analize în străinatate că este vorba de o boală genetică. Analizele și timpul îndelungat de 3 luni cât am așteptat ne-a venit cu un verdict groaznic că am o formă de boală genetică rară ANEMIA FANCONI o formă de cancer la măduvă .Doctorii din România nu ne ofereau prea multe șanse, așa că familia și prietenii au luat inițiativa și a contactat un spital din Turcia ,pentru investigații și biopsie. Pe data de 16.08.2020 am ajuns in Turcia unde în urma investigațiilor și a biopsiei ne-au spus că maduva a început să aibă displazi și că singurul tratament pentru ca să mă fac bine este transplantul, dar până să ajungem la transplant trebuie analize lunar făcute și la 3 luni biopsie medulara. Pe data 01.09.2020 am venit la control unde în urma RMN a observat o problemă la un testicol și trebuie urgent operat și biopsia făcută.

Vă rog să mă ajutați și să fiți alături de mine ,așa cum ați fost mereu să fac această operație care va avea loc mâine iar mami și tati nu își permit suma pentru intervenția chirurgicală.

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați numele de familie – Stoica