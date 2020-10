Flanco lansează la nivel național serviciul pick-up in store (livrare și ridicare din magazine)

Flanco Retail – compania românească prezentă pe piața autohtonă din 1994 – lansează serviciul pick-up in store la nivel național.

Serviciul pick-up in store (livrare și ridicare din magazine) presupune livrarea produselor comandate de pe site-ul flanco.ro, în orice magazin selectat de client, din toată rețeaua Flanco. Astfel, clientul are permanent acces la întreaga gamă de produse comercializate de Flanco, chiar dacă produsul dorit nu se regăsește în stocurile celui mai apropiat magazin. Ulterior, produsul ales este livrat la magazinul selectat de client. Clienții pot vedea și verifica produsele în magazin, înainte de a le ridica, astfel încât să se asigure că sunt ceea ce le trebuie.

Diferența dintre serviciul de rezervare, existent deja pe site-ul flanco.ro, și serviciul pick-up in store este notabilă: cu ajutorul opțiunii de rezervare, clientul poate verifica pe site în ce magazin se găsește produsul dorit, iar dacă acesta se află în stoc, îl poate rezerva și ridica din magazinul care îl are în depozit. Serviciul pick-up in store, pe de altă parte, permite clientului să aleagă și să cumpere un produs de pe site-ul flanco.ro, să decidă în ce magazin dorește să îi fie livrat din depozitul central și, în final, să îl ridice din magazinul ales.

„Scopul nostru principal a fost să avem servicii accesibile pentru toată lumea, atât din punct de vedete financiar, cât și ca experiență de cumpărare – de la comandă, la livrare, creditare și așa mai departe. Prin pick-up in store, mai bifăm un punct pe harta accesibilității serviciilor Flanco și le oferim clienților noștri posibilitatea de a-și achiziționa orice produs de pe site-ul nostru, chiar dacă acesta nu există în oferta celor mai apropiate magazine Flanco din orașul lor”, declară Dragoș Sîrbu, CEO Flanco Retail.

Un alt beneficiu esențial la acest tip de livrare este și flexibilitatea, în ceea ce privește intervalul de livrare. Astfel, clienții nu mai sunt condiționați de curier și pot ridica produsele comandate din magazinele Flanco, oricând doresc, în funcție de programul fiecărui magazin Flanco. Acest lucru este important mai ales în această perioadă a anului, când volumul de cumpărături crește cu Black Friday și sărbătorile de iarnă și când, în același timp, aglomerările trebuie evitate.

„Timpul este o resursă valoroasă a clienților noștri – comandând de la Flanco, nu trebuie să și-l petreacă așteptând curierul sau limitându-se la oferta disponibilă într-un magazinul fizic, ci bucurându-se mai mult de alegerea lor. Ne asigurăm, astfel, că toți clienții noștri au acces la toate produsele noastre, indiferent în ce oraș se află și câte magazine Flanco sunt acolo”, declară Radu Bercea, Director Canale Digitale Flanco Retail.

Despre Flanco Retail :

Flanco Retail este cel mai dinamic retailer autohton de produse IT&C, electronice și electrocasnice. Cu un număr de peste 1.500 de angajați, compania deţine o rețea de 156 de magazine, aflate în cele mai importante zone comerciale din 116 orașe ale României. Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați www.flanco.ro sau paginile de Facebook şi de Linkedin.