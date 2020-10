Liberalul Florica Cherecheș, după ce a fost testată pozitiv cu COVID-19: „La cel mai mic semn de modificare a stării de sănătate vorbiți cu medicul!”

Deputatul Florica Cherecheș, președintele Organizației Femeilor Liberale, a fost testată pozitiv la COVID-19. Aceasta a transmis, în context, un mesaj pe pagina sa de Facebook, mesaj pe care îl prezentăm, integral, în continuare:

„Dragi prieteni, așa cum mulți ați aflat deja, am fost testată pozitiv la Covid, împreună cu soțul și fiica mea. Ne simțim bine și vă mulțumim tuturor pentru urările de sănătate și rugăciuni. După ce am fost în spital 24 de ore pentru evaluare, am solicitat externarea, pentru că am un tratament care poate fi administrat în siguranță acasă. Am văzut cum arată din interior „zona roșie” din spitalul Covid și am o adâncă apreciere pentru personalul medical care își desfășoară activitatea în condiții dificile, dar cu o profesionalism și dedicare. Sunt foarte bine organizați, spitalul are tot ce-i trebuie, să sperăm că nu se va supra aglomera la un moment dat.