Liberalul Robert Sighiartău pune “punctul pe i”: PSD i-a impozitat pe români pentru venituri pe care nu le aveau. PNL a anulat această aberație!

Scrutinul din 6 decembrie devine, parcă, mai important decât oricând. Eliberarea Parlamentului de toxica majoritate PSD reprezintă uriașa miză a alegerilor parlamentare. Fără un Parlament pliat pe interesele românilor, fără un parteneriat loial cu Guvernul liberal și președintele Iohannis, nimic nu se va schimba în direcția dorită de milioanele de români suprasaturați de iresponsabilitatea, demagogia și disprețul liderilor PSD.

Populism vs responsabilitate, modernizare vs. stagnare, instituții puternice vs. politizare. Sunt convins că românii nu vor uita cei trei ani de guvernare PSD, nu vor uita modul în care au fost umiliți, bătuți și sfidați pe 10 august, nu vor uita atacul deșănțat la adresa sistemului judiciar prin Ordonanța 13 și multe, alarmant de multe, demersuri similare, care i-au avut în prim-plan pe Nicolicea, Iordache, Ștefănescu, Șerban Nicolae, Carmen Dan, iar lista este prea lungă pentru a fi redată integral, nu vor uita valul de incompetenți care au fost parașutați în funcții publice pe simplul criteriu al apartenenței la gașca PSD, nu vor uita devalizarea bugetului de stat…

În plină pandemie, chiar și pe fondul atacurilor deșănțate ale liderilor PSD, Guvernul Orban a reușit să răspundă așteptărilor românilor. Criza sanitară a fost ținută, cu mari eforturi, sub control. Dar războiul cu COVID-19 este departe de a se fi încheiat. Tocmai din acest motiv, votul din 6 decembrie este crucial.

Secretarul general PNL, Robert Sighiartău, a prezentat, punctual, pe pagina sa de Facebook, diferența dintre modul în care PSD și PNL privesc România și implicit cetățenii acestei țări.

“PSD i-a impozat pe români pentru venituri pe care nu le aveau. Din august 2017, românii cu contracte de două, trei sau patru ore, trebuiau să plăteacă taxe ca pentru opt ore.

Supraimpozitarea i-a lovit mai ales pe cei cu venituri mici, pe care PSD pretindea că îi reprezintă.

• Rezultatul măsurii PSD: un contract de două ore la salariul minim producea venituri de 500 lei și taxe de 665 lei.

• În 2018, când „revoluția fiscală” a PSD a pus sarcina plății dărilor pe umerii angajaților, se ajunsese la situația scandaloasă în care cei cu venituri mici (personalul auxiliar din școli și grădinițe, de exemplu), angajați câte două-trei ore, trebuiau să aducă bani de acasă pentru a-și plăti impozitele.

• În doi ani, din cauza supraimpozitării introduse de PSD, peste 300.000 de angajați au renunțat la part-time: în iulie 2017 erau 880.000 angajați part-time și doar 575.000 în iulie 2019.

• Supraimpozitarea a afectat flexibilitatea pieței muncii, a penalizat libertatea antreprenorilor și dreptul angajaților de a decide cât și cum să lucreze.

În decembrie 2019, inițativa mea legislativă de eliminare a supraimpozitării a ajuns la vot. „Într-un stat normal, nu poţi să munceşti două ore şi să plăteşti taxe pentru opt ore. PNL s-a împotrivit acestor măsuri care nu numai că nu au adus beneficii românilor, ci, dimpotrivă, i-au făcut să-și piardă încrederea în statul român”, am spus atunci. Am reușit anularea acestei aberații pesediste, succes considerat de compania de consultanță Deloitte drept „o revenire la normalitate după mai bine de doi ani”, a precizat deputatul Robert Sighiartău.

I.Badea