Avertisment al ANPC: Încă patru notificări ale României în ceea ce privește măștile sanitare neconforme!

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță că încă 4 notificări ale României, în ceea ce privește alerte de măști neconforme de pe piață, au fost preluate de Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX.

Alte patru tipuri de măști neconforme în România. Printre ele și unele pentru copii, avertizează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

ANPC îi avertizează, pe acestă cale, pe operatorii economici din domeniu ca, înainte de a introduce la comercializare astfel de produse, să consulte site-urile ANPC și pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura că acestea nu figurează la capitolul ”produse interzise comercializării”.

Iată care sunt cele mai recente MĂŞTI NECONFORME, conform ANPC.

Prima alertă vizează o mască de filtrare a particulelor

Denumire: Disposable Protective Mask

cod de bare: 5949096544027

Numărul lotului: 200300102

Categorie: Echipamente de protecție

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism relevant.În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

Descriere: Mască de protecție pentru filtrarea respiratorie la jumătatea feței, cu 3 pliuri.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o pungă de plastic transparentă și verde, cu fermoar care conține 10 de bucăți.Aceasta susține conformitatea cu standardul EN 149 de pe cutie.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: România

A doua alertă vizează o mască protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feței

Produs: Mască de filtrare a particulelor

Denumire: Disposable face mask

cod de bare: 5949072716202

Numărul lotului: 20200605

Categorie: Echipamente de protecție

Marcă: BSPGUARD

Tipul/numărul modelului: 1500

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism relevant.În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

Descriere: Mască protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feței.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie din carton alb și verde care conține 50 bucăți.Pe ambalaj se scrie BFE > 95.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: România

A treia alertă.

Produs: Mască de filtrare a particulelor

Denumire: Disposable protective mask with 3 layers with 3 folds, with elastic

cod de bare: 4895170326625

Numărul lotului: 202007

Tip de alertă: Altele

Categorie: Echipamente de protecție

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism relevant.În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

Descriere: Mască protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feței.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat în cutii de carton, cu câte 50 unități în fiecare cutie.Pe ambalaj se scrie BFE > 95.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: România

A patra alertă vizează o mască de protecţie pentru copii

Produs: Mască de filtrare a particulelor

Denumire: Disposable protective mask for children

cod de bare: 5948874801673

Numărul lotului: JAX-Y20-M05-D07

Categorie: Echipamente de protecție

Marcă: #BacktoSchool Meli Melo

Tipul/numărul modelului: EO7TTNDMJCH — SET 10

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism relevant.În consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

Descriere: Mască protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feței.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o pungă transparentă din plastic care conține 10 de unități cu sistem de închidere cu bandă autoadezivă.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: România