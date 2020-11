Guvernul Orban dă o puternică lovitură contestatarilor săi. 10 proiecte cu finanțare europeană pentru spitalele din București!

Premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății – Nelu Tătaru vor participa, la ora 11.00, la semnarea contractelor de finanțare din fonduri europene a 10 proiecte ce vor fi implementate de spitale din București în scopul creșterii capacității de răspuns la criza sanitară provocată de COVID -19.

Beneficiari vor fi: Spitalul Clinic Colentina București, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan, Spitalul Clinic de Urgență București, Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon, Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele, Spitalul Universitar de Urgență București, Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. C. C. Iliescu, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș.

La eveniment participă ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și managerii celor 10 unități sanitare care implementează proiectele.