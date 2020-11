Iohannis laudă Guvernul Orban: România de astăzi este condusă bine chiar în condiții dificile!

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că, după 30 de ani de promisiuni, România de astăzi este nu doar mai bine condusă chiar în condiţii dificile, dar are o viziune clară despre dezvoltarea economică, accesul la fonduri europene şi proiectele de investiţii.

Klaus Iohannis laudă Guvernul Orban. Aflat în vizită la Staţia de comprimare gaze naturale Jupa, cu ocazia finalizării lucrărilor la prima fază a gazoductului BRUA, Klaus Iohannis a declarat după 30 de ani de promisiuni, România de astăzi este nu doar mai bine condusă chiar în condiţii dificile, dar are o viziune clară despre dezvoltarea economică, accesul la fonduri europene şi proiectele de investiţii.

Iohannis a subliniat că România Normală nu poate fi decât rezultatul unui efort comun de redresare, precum şi al unei voinţe comune de a avansa cât mai rapid pe direcţii sănătoase pentru dezvoltarea ţării.

„Suntem aproape de finalul unui an greu, marcat puternic de efectele pandemiei de COVID-19. Criza încă nu a luat sfârşit, însă avem speranţă că, dacă rămânem hotărâţi în eforturile noastre de până acum, vom depăşi totul cu bine. Astăzi suntem aici pentru a marca finalizarea unei investiţii strategice în infrastructura de transport de gaze naturale. Am certitudinea că în perioada următoare vom saluta împreună şi alte reuşite. Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică lansat de Guvernul liberal în această vară, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă aflat în consultare publică sau Acordul de Parteneriat pentru fondurile structurale şi de coeziune sunt documente pragmatice al căror numitor comun îl reprezintă investiţiile. După 30 de ani de promisiuni, România de astăzi este nu doar mai bine condusă chiar în condiţii dificile, dar are o viziune clară despre dezvoltarea economică, accesul la fonduri europene şi proiectele de investiţii concrete”, declarat șeful statului, referitor la Guvernul Orban.

Acesta a vorbit despre efortul comun de redresare a ţării la care toţi trebuie să participe.

„Cred cu tărie că aceasta este şansa României, o şansă pe care nu avem voie să o irosim şi când spun ”nu avem”, mă refer deopotrivă la decidenţi politici, manageri de companii şi salariaţi, funcţionari şi cetăţeni în general. România Normală nu poate fi decât rezultatul unui efort comun de redresare, precum şi al unei voinţe comune de a avansa cât mai rapid pe direcţii sănătoase pentru dezvoltarea ţării noastre”, a conchis preşedintele.