Alianța pentru Unirea Românilor intră în viitorul Parlament. George Simion: „AUR e singura variantă pentru românii de bună credinţă!”

George Simion a făcut prima declaraţie după ce AUR a obţinut un scor surprinzător la alegerile parlamentare din 2020. Acesta a susţinut că e prima bătălie pe care AUR o duce cu sistemul care „ne-a distrus timp de 30 de ani” şi face un apel la români să se alăture în luptă alături de formaţiunea politică.

„Suntem radicali faţă de sistemul care ne-a distrus timp de 30 de ani. E prima bătălie pe care AUR o duce, de aceea azi fac un apel la români să se alăture AUR pentru a schimba pe toate palierele societatea românească. Trebuie să schimbăm mentalitatea politică. E singura variantă pentru românii pentru bună credinţă şi de aceea îi chemăm alături de AUR”, a spus George Simion.

„Este o mare victorie pe care reuşim să o obţinem la un an de existenţă a Alianţei pentru Unirea Românilor. Se anunţă a fi un rezultat foarte bun, am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus şi care ar trebui să ne asigure intrarea în Parlament, dacă tot procesul electoral se desfăşoară aşa cum trebuie. Felicitări sutelor de mii de susţinători. (…) Este o viitoare victorie care vă aparţine. Este o victorie a neamului românesc. (…) Nu o să vă dezamăgim, nu o să trădăm, nu o să intrăm, în niciuna din variante, în vreo coaliţie de guvernare, suntem oamenii faptelor. Suntem oamenii care am promis că nu vedem nicio diferenţă între partidele lui Klaus Iohannis şi partidele lui Marcel Ciolacu”, a declarat George Simion.

Potrivit acestuia, reprezentanţii AUR care vor intra în Parlament vor vota fiecare iniţiativă „în interesul neamului românesc”.

„Rog fiecare reprezentant din secţiile de votare să aibă grijă de fiecare vot. (…) Rog preşedinţii de secţii să nu admită nicio fraudă, pentru că sunt pasibili să ajungă în închisoare. (…) O să contestăm procesul electoral din diaspora. Ce s-a întâmplat acolo a fost o uriaşă bătaie de joc. Este o fraudă a sistemului condus de Klaus Iohannis împotriva votului cetăţenilor români de peste hotare”, a susţinut liderul AUR.

Liderul AUR, tânărul George Simion, împreună cu miile de colegi, candidați la alegerile parlamentare, competitivi, extrem de bine pregătiți, neimplicați în jocuri mizere de culise și deciși să pună umărul la dezvoltarea României, în toate județele țării, reprezintă, din fericire pentru români, garanția unui altfel de politică, unui altfel de management, unei prestații în slujba milioanelor de români.

Partidul politic a fost înființat în septembrie 2019 de către activistul unionist și candidatul de la alegerile europarlamentare ale aceluiași an George Simion. Alianţa propune o abordare contractualistă a politicii. Acesta are filiale în 22 de țări din Europa și America de Nord.

Unul dintre cei mai importanţi membri ai formaţiunii politice este actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar. Candidaţii AUR din Bucureşti, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, sunt copreşedintele Claudiu Târziu care deschide lista pentru Senat, şi, George Simion care deschide lista pentru Camera Deputaţilor. AUR propune însă doi candidaţi controversaţi, generalul Nicolae Roman şi militarul de carieră Francisc Tobă.