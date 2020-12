Victorie uriașă a Guvernului Orban: Standard&Poor’s confirmă ratingul României!

Ministrul Finanţelor a anunţat că Guvernul PNL a câştigat încrederea investitorilor deoarece ratingul de ţară al României a fost menţinut de agenţia Standard&Poor’s.

Florin Cîţu a explicat de ce ratingul României a fost menţinut de Standard&Poor’s, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.

„Guvernarea actuală a reuşit într-un an dificil să păstreze ratingul, un rating care recomandă România pentru investiţii de la toate cele trei agenţii de rating. Agenţia de rating a apreciat în comunicat nivelul moderat al datoriei publice şi al datoriei externe.

Este evident pentru toată lumea că mesajele publice şi ale preşedintelui Klaus Iohannis şi ale noastre de continuitate şi de consolidare fiscală în perioada următoare cu cântărit foarte mult în decizia luată de S&P.

Agenţia de rating Standard&Poor’s felicită guvernul liberal şi atrage atenţia ă finanţele publice ale României au fost distruse de trei ani de guvernare de stânga. Apreciează eforturile făcute de Guvern în 2020, într-o perioadă dificilă de a menţine echilibrul şi de a nu se lăsa pradă populismului.

Agenţia de rating îşi prezintă propriile estimări în ceea ce priveşte dinamica economici în 2020 şi în 2021, dar sunt în aceeeaşi direcţie cu ale noastre şi S&P vede o revenire a economiei în 2021, o revenire puternică”, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă dimineaţă, la Guvern.

Florin Cîţu a scris şi vineri seara pe pagina sa de Facebook despre faptul că ratingul României a fost menţinut de Standard&Poor’s.

„Victorie! Am reuşit imposibilul. Standard & Poor’s a menţinut ratingul României! Într-un an în care majoritatea ţărilor dezvoltate au suferit tăieri ale ratingului de ţară (Italia a ajuns la ratingul României), noi, guvernarea liberală, am câştigat încrederea investitorilor.

Agenţia de rating a apreciat nivelul moderat al datoriei publice şi al datoriei externe, dar şi convingerea că Guvernul care va fi numit după alegerile generale din decembrie anul curent va reduce dezechilibrele fiscale şi va continua să ofere un sprijin fiscal amplu, care să încurajeze redresarea economică în 2021”, a anunţat ministrul Finanţelor, pe Facebook.

Agenţia de rating Standard & Poor’s (S&P) a confirmat vineri la „BBB minus /A-3” ratingul României pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală şi a menţinut perspectiva negativă, se arată într-un comunicat al S&P.

România beneficiază de un rating favorabil investiţiilor din partea agenţiilor internaţionale de evaluare financiară.