După întâlnirea cu Iohannis, Orban și-a depus mandatul de premier!

Klaus Iohannis și Ludovic Orban au avut o întâlnire astăzi, la Palatul Cotroceni, iar potrivit unor surse politice, discuția nu a fost tocmai plăcută pentru actual premier. I s-a transmis că nu va mai ocupa această funcție. În context, premierul Orban și-a depus mandatul de premier.

Este prima întâlnire dintre Klaus Iohannis și Ludovic Orban după rezultatul alegerilor parlamentare de pe 6 decembrie.

„Trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil. Decizia mea de azi vreau să arate un lucru foarte clar. Negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format de partidele centru dreapta. Îmi închei mandatul de premier.

Am încercat să-mi fac datoria și plec din funcție cu conștiința împlinită. Eu și colegii mei am făcut tot ce am putut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate problemele cu care s-a confruntat România.

Guvernul va fi condus de un membru al Cabinetului care va fi desemnat de Iohannis. Demisia mea vreau să arate un lucru limpede. Nu ma cramponez.

Negocierile vor duce la un guvern care să facă față provocărilor. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în grelele bătălii pe care le-am dus în acest an de zile. Vreau să le transmit cetățenilor că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile pentru oameni, a fost luată cu un singur scop, de a apăra sănătatea și viața românilor și de a apăra locurile de muncă ale românilor”, a precizat Ludovic Orban.