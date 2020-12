Anunțul ministrului Bode: Cât va costa o călătorie cu trenul între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă

O călătorie cu trenul între Gara de Nord București și Aeroportul Internațional Henri Coandă pe linia de cale ferată, care va fi pusă în funcțiune duminică, va costa 4 lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Lucian Bode, care anunțase în urmă cu câteva zile un tarif de 7-8 lei.

”Poţi merge cu trenul spre Aeroportul Otopeni cu numai 4 lei! Am avut astăzi discuţii pe marginea acestui tarif pe calea ferată, ţinând cont de Metodologia de calcul a tarifelor maximale pentru transportul de călători pe calea ferată, dar şi de discuţiile purtate cu operatorii feroviari şi cu partenerii sociali, aceştia fiind de acord cu propunerea MTIC, în privinţa preţului călătoriei. Sunt în măsură să vă spun că am reuşit să ajungem la un consens şi să anunţ că preţul unei călătorii pe această rută este de 4 lei” a scris pe Facebook, Lucian Bode.

Trenul care face legătura între Gara de Nord din Capitală și Aeroportul Otopeni va fi pus în funcțiune duminică, 13 decembrie, și va circula la un interval de 40 de minute, pe parcursul întregii zile. Cursele vor fi asigurate de trei operatori feroviari – CFR cu 42 de garnituri şi companiile private Regio Călători cu 20 de trenuri şi Transferoviar Călători cu 10 trenuri.

Cât va costa biletul de la Gara de Nord până la Aeroportul Otopeni. Durata călătoriei de la Bucureşti Nord la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti va fi de 20 de minute, iar iniţial preţul anunţat pentru o călătorie a fost de 7-8 lei, în funcţie de operatorul de transport şi de tipul biletului, dus sau dus-întors, în cazul companiei naţionale de căi ferate.

”Este vorba de primul tronson de cale ferată construit de la zero în România din 1984 până în prezent. Proiectul a fost unul complex: s-au construit 3 podețe, 1 viaduct, 1 stație de cale ferată și un punct de oprire în orașul Otopeni și s-a realizat racordul de cale ferată la Terminalul T1 sosiri din Aeroport. Arhitectura stației are caracter unicat și este o structură spațială dispusă sub forma unui arc de cerc” , a specificat ministrul Transporturilor.