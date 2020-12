Pandemia a afectat (și) industria auto!

Cifra de afaceri a industriei auto locale a scăzut cu 15% în 2020, de la peste 30 de miliarde de euro în 2019 la circa 25 mld. euro anul acesta. Asta reiese din datele Asocia­ţi­ei Constructorilor de Automobile din Româ­nia (ACAROM).

Scăderea cifrei de afaceri a avut loc în condiţiile în care, în pri­măvară, atât uzina Dacia, cât şi cea a Ford, au oprit producţia timp de aproximativ şapte săptămâni, iar aceasta a fost ulterior reluată în trepte.

Producătorii de componente au avut și mai mult de suferit, în condiţiile în care ei livrează cea mai mare parte a produselor la export. Uzinele din partea de vest au fost și mai afectate de pandemie. Piețele auto occidentale au scăzut în urma închiderii show-room-urilor, măsură impusă în contextul pandemiei de coronavirus.

În urmă cu doar un an, în 2019, businessul industriei urca cu 5%, la peste 30 mil. euro. În acel an an în care deja cei de la Ford ve­neau cu Puma, al doilea SUV produs la Craiova, iar la Dacia francezii deja pregăteau cea de-a treia generaţie a Logan şi Sandero.

Producătorii de componente, precum Continental, Bosch şi alţii au fost influenţaţi de scăderea cererii din Vest, în condiţiile în care piaţa europeană a scăzut cu aproape 30% în 2020.

În primele 11 luni, producţia a urcat la peste 400.000 de unităţi şi a atins un nivel de 404.699 de unităţi, în scădere cu 11% faţă de perioada similară a anului trecut. Dacă ritmul de producţie va continua şi în decembrie, atunci per total, în 2020, producţia va avea un declin de sub zece procente.