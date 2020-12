Liberalul Sebastian Burduja demontează fake-news-ul legat de “eliberarea sa din funcția de secretar de stat în MFP”

Normalitatea, decența, respectul față de cetățeni, colegi și nu în ultimul rând față de tine însuți a devenit o rara avis în România anului 2020. Decizia secretarului de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Sebastian Burduja, de a demisiona din funcție în contextul în care luni va depune jurământul ca deputat în Parlamentul României, a fost similară pentru unii așa-ziși jurnaliști „cu o eliberare din funcție”.

Este evident că în România politică a ultimilor 30 de ani un lider politic, din fericire un tânăr liberal ca Sebastian Burduja care crede cu încăpățânare în reformarea clasei politice și într-o politică exclusiv în slujba cetățeanului reprezintă o excepție, ar fi încercat să rămână în ambele funcții cât de mult se poate și să obțină, fără prea multă jenă, două salarii. O dovadă, evident, de „normalitate” postdecembristă…

“Ieri seara Premierul României mi-a acceptat demisia din funcția de secretar de stat in Ministerul Finanțelor Publice, cu începere din data de vineri, 18 decembrie. Motivul pentru care mi-am înaintat demisia e simplu: luni depun jurământul ca deputat in Parlamentul României, iar cele doua poziții sunt incompatibile. Nu mi se pare normal sa încasez doua salarii si sa ocup doua funcții, chiar daca legea permite pana la 15 zile pentru a alege intre cele doua demnități publice.

Cu toate acestea, unii “jurnaliști” au ales sa rostogolească un fake news legat de “eliberarea mea din funcție”. Evident, nu menționează nici ca a fost la cererea mea, nici ca am fost ales deputat.

Iată ca am ajuns sa trăim in țara in care un gest de normalitate devine ceva bizar, care necesita explicații. Eu imi doresc ca România sa devină țara in care aceste lucruri de bun simt devin un fapt la ordinea zilei. Cu atat mai mult pentru cei care trebuie sa servească țara si pe cetățenii ei.

Pana una alta, eu voi continua sa-mi urmez crezul: “In viața sa nu faci ce poti, in viața sa faci ce trebuie”, a punctat, pe pagina sa de Facebook, Sebastian Burduja.