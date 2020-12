Scandal uriaș: Adeverință Covid pentru toți românii care se vaccinează!

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că la finele lunii acesteia România va primi o „tranșă simbolică” de 10.000 de doze, care vor ajunge pentru 5.000 de persoane. Vor fi vaccinați angajați din cele 10 spitale din linia întâi. În următoarele etape vor fi vaccinați cei din sistemul medico-social, apoi vârstnicii și cei cu boli cronice.

Adeverinţa Covid 19 va fi primită de românii care se vaccinează. România este pregătită, în momentul de față, pentru a începe vaccinarea pe data de 27 decembrie, anunță președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghiță. De acum in 7 zile ar trebui sa avem prima autorizare din partea Agentiei Europene a Medicamentului. Pe 23 s-ar putea emite autorizarea conditionata de punere pe piata, apoi pe 25 – 26 sa avem primele transe in Romania si se intentioneaza ca pe 27 decembrie sa inceapa activitatea de vaccinare. E o transa simbolica de circa 10.000 de doze care ar asigura vaccinarea a 5.000 de persoane.

E vorba de personalul medical din cele 10 spitale din linia intai, care sunt prevazute in ordinul Ministerului Sanatatii privind organizarea spitalelor. Urmatoarea transa – peste 100.000 de doze, care se livreaza saptamanal. Pentru ianuarie, vorbim de aproape 600.000 de doze, deci 300.000 de persoane din sistemul medico-social. In februarie vorbim de aproape un milion de doze. In etapa a doua intra personalul la risc cei peste 65 de ani cei care au boli cronice. In a treia etapa – 5 milioane de persoane”, a declarat Valeriu Gheoghita, pentru B1 TV.