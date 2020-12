Iohannis l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de premier. Citu: „Mă voi asigura că obiectivele vor fi duse la îndeplinire!”

Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Cîțu, propunerea coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR.

„Am avut o nouă rundă de consultări. Săptămâna trecută am spus că e nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Între timp, o coaliție formată din PNL, USR PLUS și UDMR a dovedit deja majoritatea în Parlament și astăzi liderii s-au prezentat împreună și au propus un candidat pentru poziția de premier. Am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîțu în funcția de prim-ministru” a precizat seful statului.

„Mulțumesc pentru încredere. Știu perioada dificilă prin care trece România. România trece printr-o criză dublă, criza de sănătate și criza economică. Noi vrem să reașezăm economia pe picioarele ei. Vin în fața dvs. cu o echipă de profesioniști. Fiecare ministru va avea obiective clare din partea premierului. Mă voi asigura că aceste obiective vor fi duse la îndeplinire”, a punctat, la randul sau, premierul desemnat, Florin Citu.