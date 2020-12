PMP dă testul maturității politice. Alegerile din 2024, ora revanșei pentru Traian Băsescu!

Pentru oricine a urmărit viața politică și parlamentară a ultimilor patru ani este evident că Partidul Mișcarea Populară reprezenta, la alegerile din 6 decembrie, o alternativă viabilă la demagogia, aroganța și incompetența pesediștilor. Atacurile furibunde, din ultimele luni, exacerbate în timpul campaniei, la adresa lui Traian Băsescu arată, cu vârf și îndesat, că liderii PSD, susținuți de televiziunile de casă, se tem de PMP. Pentru că un atac la adresa lui Băsescu este indirect un atac la adresa PMP, partidul pe care l-a creat și îl propulsase cu multă, multă muncă, în Parlamentul României și Parlamentul European. Intrarea PMP în Parlament ar fi asigurat stabilitate guvernării liberale și ar fi lăsat UDMR în Opoziție!

Cu toate acestea, PMP va merge mai departe! Este (încă) partid europarlamentar, are mii de primari și consilieri locali și județeni în toată România. Îl are încă, la timonă, pe Traian Băsescu, un lider politic extrem de incomod. Uriașa sa experiență politico-administrativă îi permite, din plin, să nu facă niciun fel de concesii. Am mai spus acest lucru și îl voi repeta la nesfîrșit: un lider politic de anvergura lui Traian Băsescu care a câștigat două mandate de președinte, care a traversat România, cu pierderi minime, printr-o criză economică devastatoare și care și-a asumat, în consecință, riscuri electorale uriașe nu va fi niciodată redus la tăcere. Oricâte diversiuni l-ar viza, oricâte campanii denigratoare l-ar avea ca țintă… Să nu uităm că Traian Băsescu a câștigat și două mandate de primar general. Este cel mai influent lider politic postdecembrist și asta îl transformă, inevitabil, într-o țintă. Faptul că este și astăzi, în picioare, apărând interesele României la Parlamentul European, spune multe despre omul și politicianul Traian Băsescu.

Ce rămâne după scrutinul din 6 decembrie? Rămân semnele de întrebare în privința „exploziei” AUR și scoaterii PMP în afara noului Parlament. Cu toate acestea, PMP reprezintă, încă, o forță politică redutabilă. La vârful partidului atât la nivel central, cât și în teritoriu, există foarte mulți tineri bine-pregătiți. Eugen Tomac va rămâne europarlamentar. Ioana Constantin, secretarul general adjunct al PMP, reprezintă o alternativă viabilă la conducerea PMP. Ca și, Mihail Neamțu, Robert Turcescu sau Sebastian Moise, liderul PMP București, iar tinerii care se pot constitui într-o alternativă la conducerea PMP este extrem de lungă.

Un partid puternic cu lideri puternici dă testul maturității sale mai ales după înfrângeri. Și, personal, sunt convins că liderii PMP vor rămâne în picioare și vor continua lupta pentru apărarea interesului național.