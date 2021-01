La trecerea dintre ani doresc să vă mulțumesc că împreună am fost o echipă în 2020. Un an greu pentru România.

Tot ce am făcut la Ministerul de Finanțe s-a bazat pe două lucruri: profesionalism și transparență. V-am promis că nu voi permite prăbușirea economiei și așa am făcut. Am promis că nu las pe nimeni în urmă și așa a fost.