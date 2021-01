Cheltuieli electorale parlamentare 2020. Pro România a cheltuit 114 lei pentru un vot!

Peste 30 de milioane de euro vor pleca de la bugetul de stat în conturile partidelor care au intrat în Parlament. Dacă ne uităm la numărul de voturi primite şi la banii cheltuiţi în campania electorală, cele mai scumpe voturi au fost cele date pentru partidul lui Victor Ponta şi cel al lui Traian Băsescu. AUR a avut cel mai ieftin vot, relatează Realitatea PLUS.

Pro Romania, partidul lui Victor Ponta, a avut cel mai scump vot. Pentru fiecare vot, practic Pro Romania a cheltuit 114 lei, iar in total pentru toata campania a cheltuit peste 28 de milioane de lei. Nu a intrat in Parlament.

La fel stau lucrurile si in cazul partidului Miscarea Populara, infiintat de fostul presedinte, Traian Basescu, partid care nu a intrat in Parlament, desi pentru fiecare vot a investit 67 de lei. Per total, Miscarea Populara a cheltuit peste 20 de milioane de lei.

Daca ne uitam la polul opus, cel mai iesftin vot a fost cel dat pentru Alianta pentru Unirea Romanilor. AUR a investit pentru fiecare vot 2,8 lei.

Daca ne uitam la partidele mari, PSD a cheltuit pentru un vot 25 de lei, iar in total pentru campania electorala pentru alegerile parlamentare din luna decembrie a anului trecut a cheltuit aproximativ 43 de milioane de lei.

Liberalii sunt pe aproape, asta pentru ca, pentru un vot, au platit 23, 9 lei, iar pentru toata campania aproximativ 36 de milioane de lei.

Pentru un vot, USR-Plus au investit 16 lei, iar in total pentru campania electorala a chelutuit aproximativ 16 milioane de lei.

Daca ne uitam si la UDMR, ei bine aceasta formatiune politica a investit pentru fiecare vot aproximativ 10 lei.