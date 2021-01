Ministrul Mediului, Tanczos Barna, despre introducerea unei taxe pentru poluare

Guvernul ia în calcul introducerea unei noi taxe, pentru poluare. Ministrul Mediului Tanczos Barna a afirmat, astăzi, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, că există o propunere în acest sens aflată, în prezent, în dezbatere publică, fiind în discuție atât cu producătorii auto, cu autoritățile locale, dar și la nivelul Uniunii Europene pt a vedea care sunt sol aplicate în acest sens de statele membre. Ministrul a subliniat, însă, că vorbim despre „o taxă pe poluare și nu una auto”.

„Nu e vorba de o taxa auto, ci de una pe poluare. Romania are o istorie de cel putin 10 ani in ceea ce priveste taxele auto. Statul a impovarat pe de o parte cetatenii, apoi a trebuit sa le returneze banii. Orice decizie trebuie analizata cu foarte mare atentie impreuna cu CE si avut grija sa fie legala si sa fie acceptata de CE”, a afirmat ministrul Mediului, pentru Realitatea PLUS.

Potrivit acestuia, o decizie in acest sens trebuie pus in acord si cu cetatenii, ministrul amintind ca Romania este condamnata la infrigment pentru poluare si subliniind ca „nu taxa este problema, ci reducerea poluarii”.

„Romania trebuie sa faca o analiza foarte atenta in ce masura solutiile de la niv Uniunii Europene sunt bune si pentru tara noastra. Sunt 24 de state membre care folosesc diverse metode de suprataxare a poluarii, unele in functie de emisiile de noxe de la fabrici, altele in functie de zonele cu trafic dens, mai putin intens sau fara trafic. Nu trebuie sa ne uitam foarte departe sa vedem ca sunt peste 20 de state mebre care folsoesc astfel de solutii. Romania e condamnata de infrigment pe aceasta problema. Nu spun ca se va introduce ci ca e nevoie de dezbatere publica pe aceasta tema. Nu taxa e problema, ci reducerea poluarii”, a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul a explicat ca autoritatile nu pot cere omaneilor sa renunte la masinile pe care le au sau sa nu mai cumpere masini care polueaza intrucat fiecare tine cont in astfeld e decizii de propriul sau buget: „Trebuie o interventie graduala. Nu sa spui cuiva ca nu mai are voie sa cumpere o asemenea masina”.