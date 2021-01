Firma condusă de soția activistului de mediu, Tiberiu Boșutar, bifează contract după contract la Primăria Moldovița

Atribuirea lucrărilor din bani publici de către primari este, în mediul rural, de puţine ori supusă controlului autorităţilor centrale. În aceste condiţii, mulţi edili de comună încheie contracte cu firme mici, fără experiență, ale apropiaților, chiar dacă acest lucru nu este în avantajul comunităților pe care le conduc, se arată într-o anchetă realizată de bunadimineatasuceava.ro.

Caz concret: Primarul comunei Moldovița, Traian Ilieși, a servit în lunile august, octombrie și decembrie nu mai puțin de șapte contracte firmei BEST AUTO NETWARK SRL.

BEST AUTO NETWARK SRL este o firmă suceveană înființată în 2017. Cu un număr de 17 angajați, firma are drept obiect principal de activitate “exploatare forestieră”. La capitolul cifre, anul trecut BEST AUTO NETWARK SRL a declarat o cifră de afaceri de 4.072.687 lei și un profit 78.310 lei.

Administratorul firmei BEST AUTO NETWARK SRL este Marieta Loredana Boșutar. Aceasta este și acționarul unic deținând sută la sută din acțiuni.

Marieta Loredana Boșutar este soția activistului de mediu Tiberiu Boșutar.

Până să devină activist de mediu, Boșutar își câștiga existența la fel ca mulți suceveni din zona de munte, de pe urma comerțului cu lemne. Boșutar susținea pe atunci că nu poate câștiga bani cinstit și că statul îl obligă să fure. Tiberiu Boșutar a ajuns în atenția opiniei publice după o anchetă privind mafia lemnului, realizată de jurnaliștii de la Recorder.

În lupta sa pentru protejarea mediului, Boșutar și-a atașat camere de supraveghere pe blocul în care locuiește în încercarea de a monitoriza mașinile încărcate cu bușteni care ieșeau din Moldovița.

După ce Boșutar a devenit activist de mediu și a căpătat notorietate, au apărut și gurile rele care îl acuzau pe acesta că de fapt se folosește de acele imagini pentru a șantaja agenții economici pe care-i depistează cu nereguli. Localnicii spun că activistul de mediu s-ar folosi de filmările sale pentru a cerre onorarii patrtonilor responsabili de transporturile ilegale, în schimbul dispariției imaginilor. Mai mult, localnicii continuă să-l acuze pe acesta și că ar avea înțelegeri cu edilul localității și cu fiul acestuia, Narcis Traian Ilieși.

