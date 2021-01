Piața auto 2020: Românii au cumparat mașini second hand în stare bună și mașini electrice!

Anul 2020, puternic marcat din punct de vedere economic și social de pandemia de Covid-19 s-a arătat atipic și chiar surprinzător pentru evoluția pieței auto din România. Tranzacțiile cu mașini au fost la un nivel foarte scăzut doar până în lunile aprilie – mai, apoi au început să își revină, iar finalul de an a fost foarte aproape de volumul de tranzacții auto din 2019. A fost cel mai bun an pentru mașinile electrice, iar foarte mulți dealeri auto au investit în online, simplificând procedurile de achiziție.

În 2020, românii au preferat mașinile second-hand în stare bună

Conform Autovit.ro, cei mai mulți utilizatori ai platformei online au căutat mașini second-hand al căror an de fabricație să nu fie mai vechi de 2016. Anul trecut, cele mai multe căutări pe Autovit.ro s-au facut pentru mașinile cu valoare între 10.000 și 25.000 euro.

Interval de preț Căutările de pe Autovit.ro în funcție de intervalul de preț (%) <5000 euro 21.2% 5.000-10.000 euro 27.5% 10.000-25.000 euro 33.6% 25.000-40.000 euro 8.9% 40000+ euro 8.8%

Luna Înmatriculări mașini noi în 2020 Ianuarie 12489 Februarie 8836 Martie 6654 Aprilie 4321 Mai 7155 Iunie 10161 Iulie 12950 August 11157 Septembrie 10878 Octombrie 12523 Noiembrie 13253 Decembrie 15974

Anul mașinilor electrice

2020 a fost primul an în care mașinile 100% electrice au depășit pragul de 2.000 de unități înmatriculate în România, reprezentând o creștere de 60% față de anul trecut, bineînțeles, datorată și subvențiilor.

Potrivit datelor DRPCIV, în 2019, în România, s-au înmatriculat 1.522 de mașini 100% electrice, tot mai mult decât dublu față de anul 2018.

Piața mașinilor noi în România

A înregistrat primul an de regres, după șase ani consecutivi de creștere în care ajunsese la peste 160.000 de unități/an, pornind de la un minim de aproximativ 60.000 de mașini în 2013.

2020 a început slab, cu doar 12.489 de mașini noi vândute în luna ianuarie, dar recordul negativ al anului s-a înregistrat în aprilie, în plin carantină națională, când s-au vândut doar 4321 de unități.

Per total, piața mașinilor noi a scăzut în primele cinci luni cu 31%, iar o lună aprilie mai slabă a fost înregistrată doar în 2012. Diferența față de anii buni este uriașă: în aprilie 2007 și 2008 totalul a trecut de 22.000 de mașini noi.

În luna mai scăderea a fost de 45% față de mai 2019, dar se poate observa și o creștere semnificativă față de luna aprilie.

Următoarele 7 luni din an au înregistrat, fiecare, peste 10.000 de mașini noi tranzacționate, iar maximul a fost atins în luna decembrie, cu aproape 16.000 de unități. Un număr de aproape patru ori mai mare decât cel înregistrat în luna aprilie 2020.

Totalul de aproape 127.000 de mașini noi a însemnat, totuși, o scădere de 22% față de 2019, dar alte piețe din UE au avut scăderi procentuale mai mari, în special țările care au impus lockdown în ultimele două luni din an. De exemplu, piața auto britanică a ajuns la cel mai slab nivel din ultimii 29 de ani, iar Spania și Italia au scăzut la nivelul din 2013.

Luna Înmatriculări mașini SH din import în 2020 Ianuarie 34755 Februarie 37726 Martie 36049 Aprilie 20245 Mai 26616 Iunie 26552 Iulie 30313 August 29759 Septembrie 34135 Octombire 37449 Noiembrie 34172 Decembrie 34174

Piața mașinilor second-hand din import

A început cam la nivelul lui 2019, astfel că a doua cea mai bună lună din an a fost februarie, cu peste 37.000 de unități.

În aprilie, din cauza restricțiilor s-au înmatriculat sub 21.000 de mașini, iar nivelul lunar a rămas sub 30.000 de înmatriculări pentru alte trei luni.

Ultimele patru luni din an au adus cifre solide, de peste 34.000 de mașini, maximul anual fiind înregistrat în luna octombrie.

Totalul a fost de 381.000 de unități, ceea ce a însemnat o scădere de 14% față de 2019, iar piața auto a încheiat o serie de trei ani în care a depășit de fiecare dată 400.000 de unități (recordul fiind înregistrat în 2017, cu 518.000 unități).

Luna Reînmatriculări în 2020 Ianuarie 54904 Februarie 53617 Martie 41157 Aprilie 13823 Mai 27991 Iunie 45245 Iulie 55526 August 48121 Septembrie 54408 Octombire 55446 Noiembrie 48459 Decembrie 48928

Piața mașinilor second-hand pe plan intern (reînmatriculări)

A început mai bine ca în 2019, cu aproape 55.000 de unități/lună, dar aprilie a adus un record minim lunar pentru ultimul deceniu, cu mai puțin de 14.000 de mașini înmatriculate.

Românii au continuat, însă, tranzacționarea de mașini, iar în iunie s-a trecut de pragul de 45.000. Două luni au fost cele mai bune din an – iulie și octombrie – cu peste 55.000 de mașini second-hand reînmatriculate. La final de an, totalul a fost de peste 547.000 de unități, cu doar 13% sub 2019.

Piața auto 2020 pe Autovit.ro

2020 a fost anul în care Autovit.ro a împlinit 20 de ani. În această lungă perioadă de activitate, cea mai mare platformă auto online a evoluat și s-a remarcat ca un adevărat lider pe piața tranzacțiilor auto din România.

“2020 a adus multe de provocări pentru piața auto din România, care s-au remarcat și pe platforma noastră. Practic, Autovit.ro a devenit un fel de oglindă în acestui domeniu și am remarcat primele scăderi ale pieței auto în timpul perioadei de urgență. În luna aprilie, numărul de cumpărători de pe Autovit.ro a scăzut la jumătate (52%) față de luna ianuarie. Totuși, luna mai a adus o revenire accelerată, iar numărul de utilizatori a crescut constant, ajungând la aproximativ 4 miloane de vizitatori în luna octombrie.

Anul trecut a fost unul extraordinar și pentru partenerii noștri. Dealerii auto de pe Autovit.ro au reacționat la criza din domeniu prin simplificarea fără precedent a unor etape din procesul de cumpărare, prin garanții extinse, dar și prin ajustarea prețurilor. Unii dealeri au livrat și vor continua să livreze și anul acesta mașini la domiciliul cumpărătorilor.” – Andrei Dumuța, General Manager Autovit.ro

Valoarea mașinilor puse la vânzare pe Autovit.ro anul trecut a fost de 2.5 miliarde euro, cu 24% mai puțin decât în 2019. Numărul anunțurilor a fost și el mai mic, comparativ cu anul anterior. Au fost publicate peste 206.178 anunțuri auto pe Autovit.ro, cu 22% mai puține față de 2019.

Mărcile auto cu cele mai multe oferte pe Autovit.ro au fost Volswagen, BMW, Audi și Mercedes.

Dar căutările utilizatorilor s-au concentrat pe mărcile Volkswagen și BMW, reprezentând peste 15% din totalul căutărilor din platformă. Mărcile cele mai populare sunt urmate de Audi și Mercedes cu 12%, respectiv 10% din totalul numărului de căutări.

Marca Număr total de anunțuri postate Volkswagen 35.977 BMW 27.392 Audi 20.242 Mercedes Benz 18.776 Ford 13.782

Model Număr total de anunțuri postate Volkswagen Passat 9.683 Volkswagen Golf 9.300 BMW seria 3 6.732 Skoda Octavia 6.489 BMW seria 5 5.982

Concluzii

Piața mașinilor noi a scăzut în România mai puțin decât în alte țări, iar la modelele second-hand scăderile au fost destul de mici. Per total, anul s-a încheiat cu peste un milion de tranzacții auto în țară.

Categoria Înmatriculări Mașini noi 126.351 Mașini second-hand din import 381.495 Reînmatriculări 547.625 Total 1.055.471

Din cauza pandemiei, a scăzut numărul celor care folosesc transportul în comun și a crescut numărul celor care folosesc mai des mașina personală. În acest context, raportul dintre mașini second-hand din import și mașini noi este 3:1, mașinile second-hand fiind mai accesibile la preț pentru cea mai mare parte dintre cumpărători.

În ceea ce privește volumul de mașini noi înmatriculate, Dacia a fost de departe pe primul loc, cu 40.000 de unități, urmată de Skoda și Renault, cu peste 10.000 de unități.

La second-hand conduce marca germană Volkswagen, cu 95.000 de unități, urmată de BMW și Audi, cu peste 38.000 de unități și de Ford și Opel, cu aproximativ 28.000 de modele înmatriculate.

Despre Autovit.ro

Autovit.ro este cea mai mare platformă online din România destinată vânzării și cumpărării de mașini noi și second-hand, cu peste 4 milioane de vizitatori lunar și peste 1000 de dealeri auto care folosesc serviciile companiei. Potrivit unui studiu Unlock Market Research, 78% dintre românii interesați de domeniul auto au folosit Autovit.ro pentru a vinde sau a cumpăra o mașină.

Aparținând OLX Group și cu o experiență de 20 de ani pe piața din România, Autovit.ro consolidează relațiile între vânzători și cumpărători și oferă acces la informații de încredere și consultanță asupra vânzărilor de autoturisme, camioane, autoutilitare, motociclete, utilaje de construcții, mașini agricole și piese auto second-hand.