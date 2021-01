Premierul Cîțu, mesaj către sindicaliști: „Doar dacă avem creştere economică sustenabilă putem susţine nivelul actual de salarizare!”

Premierul Florin Cîţu le-a transmis sindicaliştilor care protestează faţă de îngheţarea salariilor că România trece printr-o situaţie dificilă din punct de vedere economic şi doar o creştere economică poate susţine nivelul actual de salarizare.

„Miniştrii au avut discuţii cu liderii de sindicat. Am vorbit şi cu cei din România care plătesc taxe. Vorbesc de sectorul privat şi de acolo avem foarte multe cereri”, a precizat Florin Cîţu.

Şeful Executivului a precizat că România traversează o perioadă de criză economică.

„România trece printr-o situaţie dificilă. România trece printr-o perioadă de criză economică şi totuşi în cea mai mare criză din ultima sută de ani, în 2020, am fost cel care am spus că nu este momentul să facem o reformă în administraţie. Nu este momentul să îngheţăm salarii, nu este momentul să facem acest lucru în 2020. Am avut o creştere a salariilor medie în sectorul public cu 8%, când în restul Europei media a fost de 3%.

Anul acesta trebuie să ne asigurăm că vom face investiţii şi să alocăm resurse către investiţii pentru a genera creştere economică. Numai cu creştere economică, şi acesta este semnalul pentru toţi angajaţii din sectorul public, doar dacă avem creştere economică sustenabilă putem susţine nivelul actual de salarizare”, a menţionat Cîţu.

Premierul Florin Cîțu a afirmat că este dispus să discute cu sindicaliştii pentru a găsi soluţii.