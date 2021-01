Alexandru Rafila: „20% dintre români au trecut deja prin infecția cu noul coronavirus”

Senatorul PSD și reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, la un post TV, că, în opinia sa, circa 20% dintre români au trecut deja prin infecția cu virusul.

Acesta a enunțat procentul în contextul discuțiilor legate de numărul de testări efectuate zilnic.

Secretarul de stat, Raed Arafat, a confirmat că există cazuri care nu se raportează, deoarece sunt persoane care fac teste antigenice acasă, sunt pozitivi și rămân acasă.

”Sunt indicatori care sunt foarte buni pentru a urmări situația: ocuparea paturilor de ATI. A rămas pe un platou și are o scădere. Are o scădere lentă, dar e o scădere. Locurile intermediare din spitale – în scădere. Situația nu e atât de rea, că e plin de cazuri de care nu știm. trebuia să se vadă pe locurile de ATI și în spitale. Da, există cazuri de care nu știm, dar situația la acest moment situația e încă sub control. Tulpina nouă poate oricând să preia controlul și să crească din nou vertiginos infectările”, a mai spus Raed Arafat.