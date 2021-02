Aproape 100.000 de români au aplicat la joburi pe BestJobs în luna ianuarie!

Românii au început anul cu planuri să-și schimbe jobul. Aproape 100.000 și-au căutat job pe BestJobs în ianuarie, aplicând în medie la 6 posturi disponibile în platformă.

Cei mai mulți dintre candidații care au aplicat la joburi în luna ianuarie, au o experiență de peste 5 ani de zile (51%) și au vârste cuprinse între 25 și 34 de ani (34,4%), urmați de cei cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani (21,7%). Prin comparație, cei sub 25 de ani au fost mai puțin interesați de un nou job la început de an, însă se observă o creștere ușoară comparativ cu ultima lună din 2020. În continuare, și în luna ianuarie a acestui an femeile conduc clasamentul, acestea fiind responsabile cu peste jumătate (54,8%) dintre aplicările la joburi.

Dinamica pieței muncii a fost vizibilă cu precădere în București și Ilfov, unde au fost înregistrate aproape 300.000 de aplicări, urmate de județe precum Timiș (aproape 100.000 de aplicări), Cluj Napoca (cu peste 47.000 de aplicări), Brașov și Iași (cu circa 40.000 de aplicări fiecare). În ansamblu, candidații au căutat joburi în special în domenii precum financiar contabil, inginerie, transporturi, IT&C și medical & pharma.

Joburile remote, care au putut fi desfășurate de acasă (work from home), continuă să fie la mare căutare și în acest an. Astfel, în luna ianuarie s-au înregistrat aproape 60.000 de căutări de job-uri remote și au fost peste 25.000 de candidați care au aplicat la astfel de job-uri, disponibile pe platforma Bestjobs.

Din totalul locurilor de muncă activate în luna ianuarie pe platforma de recrutare Bestjobs, mai mult de jumătate (54%) au fost din categoria white collar, 21% au fost joburi din categoria blue collar, în timp ce 25% au fost joburi pentru poziții de management și coordonare echipe.

Topul companiilor cu cele mai multe aplicări a fost condus în luna ianuarie de către Enel (cu peste 7.000 aplicanți), Alpha Bank România (peste 3.000 aplicanți), Allianz Technology (peste 3.300 aplicanți), A&D Pharma (peste 2.400 aplicanți) și Pepco Retail (peste 2.200 aplicanți). Pentru trei luni la rând, Enel este angajatorul care a atras cei mai mulți candidați de pe Bestjobs și conduce inclusiv clasamentul în ceea ce privește aplicările directe ale candidaților, direct pe pagina de profil a companiei.