Victor Ponta avertizează: „În Vlad Voiculescu s-au investit milioane, a ajuns la sănătate și acum trebuie să scoată banii!”

Fostul premier, Victor Ponta, a declarat că ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost împins în această funcţie de forţe externe, cu investiţii de milioane de euro, pe care va trebui să-i „returneze” prin privatizarea forţată a sistemului de sănătate românesc.

Victor Ponta a acceptat pentru prima dată să participe la o emisiune televizată, de când partidul pe care îl conduce, Pro România, nu a reuşit să atingă pragul electoral la alegerile din 6 decembrie. Fostul premier a declarat că duce o viaţă liniştită, că lucrează în domeniul privat, după ce, atâta timp cât a fost parlamentar, a primit mai multe propuneri pe care nu le-a putut onora, fiindcă s-ar fi plasat într-un conflict de interese.

„Muncesc. Mai exista Pro Romania, doar ca, na, nu mai e in divizia nationala. Politicianul, cand nu mai e ales, se apuca de munca. Am vazut acum ca e un ministru, domnul Voiculescu, care a avut venituri 0 anul trecut. Nu avea nici de o cola. Eu nu m-am nascut politician si nu vreau sa mor politician. Muncesc in viata privata. Completez declaratie fiscala, am venituri si voi avea, chiar mai mari decat cand eram parlamentar. Lucrez in afara tarii. Sunt multi oameni care m-au invitat si nu aveam voie. Poporul are intotdeauna dreptate.

Noi am vorbit despre economie, criza economica, si au fost doar 200.000 de oameni interesati de acest subiect. Partidele politice sunt, pana la urma, un produs, iar oamenii nu au fost interesati de acest produs. Acum sunt mai mult plecat, dar vin in tara, platesc impozitele in Romania. Proiectul Pro Romania continua, daca sunt oameni care vor sa plece in alt partid, e normal pana la urma. Nu stiu daca voi reveni dupa 4 ani, daca ma intrebati acum as zice ca nu.

Nu am nicio surpriza in ceea ce se intampla. Guvernarea nu e o surpriza. Scorul AUR a fost o surpriza, dar important nu e cine e in opozitie. Cred ca PSD-ului i-ar fi fost mai bine sa fie acum si Pro Romania in Parlament. Acum nu mai am dusmani, vorbesc cu toata lumea.

Situatia e grea in zona economica. Dincolo de taieri, si despre unele am niste pareri, pentru ca eu am dat inapoi oamenilor, dupa ce taiase Basescu, dar sunt probleme de incasari. De unde luam bani, ca nu au oamenii bani, firmele abia merg…? Acum au dat o prostie prin care nu se mai pot importa produse din Turcia, se pierd 1 miliard de euro.Am indepartat si China de la licitatiile pentru autostrazi, dar nu am avut niciun contract cu China pentru autostrazi. Suntem penibili.

Au taiat si tichetele de vacanta, ca si cum ar fi fost o pomana. HoReCa este la pamant, iar prin acele tichete tineai si in viata aceasta industrie, dar se si intorceau la buget. Nu faci nicio economie. Nu mai dau studentilor gratuitate pe tren. Eu o sa-i iau bilet fiului meu, dar credeti ca studentii se vor inghesui sa ia bilete? Vor merge cu nasul, cum am mers cu totii. Masuri fara nicio logica si nici nu ma mira de la USR, dar credeam ca PNL se mai pricepe.”, a spus Victor Ponta.

„Eu am spus de 10 ori ca asa va fi, cu austeritate, nu a crezut nimeni. NU erau bani, nu sunt nici acum, dar problema e alta. Au zis ca fac 5% deficit, le-am zis ca nu se poate sub 10%. Problema nu e asta, ci ce faci cu banii imprumutati? Si in 2021 o sa faca tot peste 10% deficit, e voie de la UE, ca e guvern PNL. Daca era guvern PSD, nu era voie. Problema este ca noi o sa trebuiasca sa platim doar dobanzi de cateva miliarde. Iar dupa aceea, tu te tot imprumuti, dar incepi sa imprumuti cu dobanda mai mare. Si problema mare este ca iti tai posibilitatile de dezvoltare pentru viitor.

Domnul Orban a zis azi ca incep cresterile din 2022. Nu o sa aiba bani nici atunci, pentru ca incasarile vor fi foarte mici. La zona politica nu am avut nicio surpriza. Stiti ce m-a surprins? Ministrii UDMR, pe care ii stiu pe amandoi, sunt foarte inteligenti. Dar te uiti cu cine a venit UDMR si cu cine au venit astilalti. Il stiu si pe domnul Citu. Eu acum ce sa zic, ca nu mai sunt eu premier, nu pot sa zic de altii. Nu l-am urmarit pe domnul Citu si mi-am impus sa nu dau eu note altor oameni politici, ci sa vorbesc despre ce ar trebui facut.

Nu cred ca cine a votat in campanie se astepta sa se respecte ce s-a promis. In 2012, a venit USL la guvernare si oamenii au zis: „ok, v-ati batut cu Basescu, dar acum sa vedem cum guvernati, aveti bani de pensii, luati fonduri europene etc”.

Asta e ritmul lor de guvernare. Cred ca cei din CDR, chiar daca eram tanar si nu faceam politica, nu aveau control din afara guvernului. In domnul Voiculescu s-au investit milioane, a ajuns la sanatate si acum trebuie sa scoata banii. Eu i-am vazut cariera politica. Pe mine nu m-a luat nimeni la Viena sa fiu consilier de presedinte de banca si apoi sa candidez la primarie si sa ajung ministrul Sanatatii.

Presupun ca in cativa ani va trebui sa mergi in spital cu bani. Mai sunt doua domenii in care poti face bani in Romania: domeniul apararii, dar acolo e mai greu, si sanatatea, unde sunt cateva miliarde de euro, ca de sanatate toti avem nevoie.

Nu se va face autostrada Comarnic, pentru ca nu se poate face cu fonduri europene, prin parteneriat public-privat nu se poate, ca i-a gonit doamna Kovesi, deci trebuie facut din buget si fara 2 miliarde nu se poate, deci oho, deficitul se mareste.

Eu stiu ca in 2012-2015 am platit hotarari judecatoresti definitive pentru taierile din 2010. Oamenii or sa dea statul in judecata si nu o sa-i plateasca acum, dar tot o sa-i plateasca in 2024, 2025, zgarcitului tot mai rau ii merge.

Au aparut iarasi niste firme multinationale la care nu merge nimeni in control. Daca se duce ala de la ANAF, suna de la minister si-l si dau afara. Asta se intampla in general in tari slabe.

E bine că macar acum au deschis scolile, eu am zis ca trebuiau deschise de mult. Problema principala este daca au folosit aceasta perioada pentru partea de a pregati teste rapide etc. Nu-ti trebuie teste rapide, am facut zeci.”, a declarat Victor Ponta, luni seara, la TVR.