Senatoarea Diana Șoșoacă pune „punctul pe i”, după excluderea din AUR: „În afara de George Simion și cu mine, nimeni nu a fost pe aceeași linie!”

Senatoarea Diana Şoşoacă a fost exclusă din Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi a intervenit miercuri seară la România TV, în emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu, pentru a oferi prima reacţie în scandalul politic al momentului.

Diana Şoşoacă a precizat în intervenţia ei la România TV că George Simion, preşedintele AUR, nu a avut nimic de-a face cu excluderea sa din partid, ci spune că totul a pornit de la Sorin Lavric, care în timpul unei intervenţii în Parlamen i-a tăiat microfonul, pentru că ataca USR, pe care i-a numit „criminali”.

„Nu eu m-am luat, ei s-au luat. De la mai multe, ultima fiind declaratia politica de azi, cand domnul Sorin Lavric a tinut cu USR si a tinut sa mi se inchida microfonul, pentru ca mi-am permis sa ma opun celor de la guvernare, pentru ca nu mai suntem in campanie electorala si trebuie sa cer voie pentru discursurile mele.

Adica sa incalc Constitutia, m-a bufnit si rasul. Mi-a reprosat ca mi-am permis sa-i fac criminali. Pai m-au intrrupt exact cand prezentam efectele adverse ale vaccinului Pfeiser, de pe site-ul lor, unde spune ca acetse efecte, 70% sunt la femei, care pot ramane sterile. Deci se ataca matricea nationala.

Stiu cum functioneaza sistemul, stiu cine abuzeaza. Apoi a mai fost o problema cand am oprit mafia adoptiilor si am oprit 5 copii de la adoptii ilegale. Foarte multa lume m-a amenintat. Dintre colegii mei nu, doar au mustacit si au spus ca trebuie sa inteleg ca asa este politica. Atentie, nu George, George e un om foarte ok.

Dar domnul Lavric a avut un limbaj absolut de maidan si chiar a ridicat mana la mine. I-am spus”cine esti tu sa iti permiti sa ridici mana la mine”.

Nimeni din AUR nu e de acord cu mastile si chiar foarte bine primita a fost petrecerea mea, au inceput si altii sa faca petreceri.

Ei niciodata nu m-au considerat AUR, pentru ca eram venita de la Partidul Neamul Romanesc. Pe ei i-a deranjat ca am pastrat aceeasi linie. Domnul Tarziu chiar mi-a zis ca nu mai suntem in campanie si ar trebui sa fim un partid serios. In afara de George Simion si cu mine, nimeni nu a fost pe aceeasi linie. El mi-a spus la tefelon sa nu fac vreun pas gresit, dar i-am spus ca nu pot sta intr-un loc unde mi se pune botnita, cand eu am militat toata viata pentru libertatea de expresie.

Eu am luptat pentru popor, impotriva abuzurilor, mai ales in anul asta, cu colegii mei avocati am tinut in frau aceste abuzuri si uite ca acum suntem cea mai libera tara din UE. Eu nu ma voi dezice vreodata de libertate.

George s-a fi socat de ce a facut colegul sau Claudiu Tarziu. Eu pe Târziu si pe Lavric nu i-am vazut niciodata in campăania electorala. De la mine nu o sa vedeti niciodata o minciuna, eu voi expune mereu adevarul, oricat de greu ar fi.

Eu sunt in Neamul Romanesc, pe persoana fizica, daca vreti, nu ma pot asocia niciunui partid. Am crezut ca si altii lupta cu mine. Nu impotriva tuturor oamenilor din celelalte partide, pentru ca si acolo sunt foarte multi oameni buni.

Mai bine sa fiu singura, nu ma voi dezice niciodata de ce am spus in campania electorala, pentru ca la mine campania electorala e de vreo 20 de ani.

Eu nu am avut nicio cearta cu George, am vorbit, ne-am intalnit, nu am ce sa-i reprosez. Eu nu am fost niciodata simpatizanta rezist, eu am tinut cu adevarul. Nu am fost niciodata cu doamna Kovesi, dar a facut si bine si va spun ce. Cand ea era la putere, care dupa aceea s-a dovedit a fi discretionara, in instante se puteau castiga dosare impotriva statului care acum nu s-ar mai putea castiga. A fost singurul lucru pe care l-am apreciat la dansa. Foarte multe din acele postari sunt fake, facute in photoshop, nu-mi apartin vorbele alea. E foarte posibil ca acele postari sa fi pregatit momentul de azi, pentru ca ni s-a spus mereu sa avem o atitudine umila fata de conducatori. Conducatorul meu este doar Dumnezeu, iar pe locul doi poporul roman.

Evident ca exclud asocierea cu PSD, USR, PNL, UDMR si a tuturor mizeriilor de acolo, impotriva carora eu am luptat toata viata.

Eu n u am ce decizie sa atac, pentru ca deocamdata nu am primit nicio decizie.”, a spus Diana Şoşoacă la România TV.